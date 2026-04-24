La Fiscalía pide 15 años de prisión por el asesinato de su esposa: la estranguló y ocultó bajo hormigón tras pedir el divorcio

Un jurado popular ha considerado por unanimidad este viernes culpable al hombre acusado de matar a su esposa tras comunicarle ella su intención de divorciarse. El acusado estranguló a la víctima y ocultó su cuerpo, enterrándolo bajo una capa de hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga, donde permaneció durante seis meses en marzo de 2022.

Según han informado fuentes judiciales, el jurado ha respaldado la acusación presentada por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga, así como la postura del abogado que representaba a una de las hijas de la pareja, ya mayor de edad, en calidad de acusación particular.

Asimismo, el jurado ha tenido en cuenta las circunstancias agravantes de género y parentesco señaladas por la Fiscalía. Tras conocerse el veredicto, las acusaciones han mantenido su solicitud de una pena de 15 años de prisión. Será ahora el magistrado presidente del tribunal quien fije la condena en la sentencia.

La pareja residía en la vivienda donde ocurrieron los hechos, en la capital malagueña, junto a sus dos hijas. Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos, afirmando que actuó en un «arrebato» y que, posteriormente, estaba «cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado».

Así, el 28 de marzo de 2022 tuvo una fuerte discusión con la víctima, llamada Débora, con «expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad», según la Fiscalía, que mantiene que hubo un forcejeo en el que la estranguló.

Según las acusaciones, con la intención de deshacerse del cadáver, el hombre lo introdujo cubierto por plástico en un bidón y lo llevó en una carretilla a su furgón y luego hasta su nave industrial, donde excavó el suelo y enterró el cuerpo de la víctima, tras lo que cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

La Fiscalía ha mantenido que el acusado hizo creer que la mujer se había ido voluntariamente e incluso «manipuló» su teléfono, haciéndose pasar por ella, hasta que el cuerpo fue hallado en la nave, seis meses después, fruto de las investigaciones de la Policía Nacional y tras confesar el hombre.

El procesado admitió estos hechos e indicó que en la discusión, sobre el estado en el que estaba la relación, actuó en un «arrebato». «Perdí el control», declaró, al tiempo que insistió en que todo ocurrió «muy rápido»; «me nublé». Asimismo, negó que planeara cómo deshacerse del cuerpo, pero explicó cómo lo hizo.

La Fiscalía han venido sosteniendo, además de una petición de 15 años de prisión por un delito de homicidio, que indemnice con 300.000 euros a las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la cantidad a 500.000 euros. La defensa planteó inicialmente aplicar las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, por haber pagado parte de esa indemnización.