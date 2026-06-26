OKDIARIO alcanza los 2 millones de seguidores en TikTok y ya es el cuarto medio más seguido de España

OKDIARIO ha alcanzado una cifra muy especial en TikTok: 2 millones de seguidores en su cuenta oficial, @okdiario_oficial. Este hito consolida al periódico como uno de los medios españoles con mayor presencia en la plataforma y confirma el fuerte crecimiento de su comunidad digital en los últimos meses.

Con estos 2 millones de seguidores, OKDIARIO se sitúa ya como el cuarto medio generalista con más seguidores de España en TikTok, sólo por detrás de El Español, El Mundo y ABC. El periódico se coloca así por delante de El País, que tiene 1,9 millones de seguidores en esta red social.

Gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad. Cada seguimiento, cada visualización, cada comentario y cada interacción nos impulsa a seguir creciendo y a llevar la información de OKDIARIO a nuevos formatos y nuevas audiencias. Este hito no sería posible sin el trabajo diario de todo el equipo y sin la confianza de quienes nos eligen también en TikTok para estar al tanto de la actualidad.

La cuenta de OKDIARIO en TikTok acumula, además, 139,3 millones de me gusta, una cifra que muestra el alto nivel de interacción de los contenidos publicados y la capacidad del periódico para conectar con una audiencia amplia, especialmente en formatos de vídeo breve y consumo rápido.

Este resultado se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento digital de OKDIARIO, centrada en potenciar la distribución de contenidos informativos en todos los canales relevantes para la audiencia. TikTok se ha convertido en los últimos años en una plataforma clave para acercar la actualidad a nuevos públicos, especialmente a través de vídeos explicativos, noticias de última hora, cortes informativos y contenidos adaptados al lenguaje propio de la red social.

El hito de los 2 millones de seguidores supone un nuevo paso en la consolidación de OKDIARIO como una de las principales cabeceras digitales de España. La evolución de la cuenta en TikTok confirma el impulso del periódico en el entorno audiovisual y su capacidad para competir con los grandes medios nacionales también en las plataformas sociales.

Con esta cifra, OKDIARIO refuerza su posición en el ecosistema digital y continúa ampliando su comunidad de lectores y usuarios más allá de la web, apostando por formatos innovadores, ágiles y adaptados a la forma en la que se informa hoy una parte creciente de la sociedad.