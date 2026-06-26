Ni coche ni autobús: el sacrificio diario de un padre para que sus hijos lleguen al colegio

Lo normal cuando unos padres deciden llevar a sus hijos al colegio es llevarlos al centro más cercano al domicilio suyo o, en caso de que no se pueda, cerca de la vivienda de los abuelos o el trabajo de alguno de ellos. También existe que esté un poco lejos de lo que es habitual, por lo que los niños tengan que coger la ruta para llegar a clase.

Pero los protagonistas de esta historia no cumplen ninguno de estos requisitos. Ha sucedido en Malasia, donde una familia tiene que cruzar el mar todos los días para ir al cole. La casa está en la isla de Pulau Tioman y allí no es que abunden los centros educativos, especialmente en Kampung Salang, que es donde viven.

A pesar de ello, los padres no están dispuestos a que sus hijos no se formen en el colegio y no reciban una educación buena. Es por ello que todos los días cogen un barco que les lleva a la escuela, situada en Sekolah Kebangsaan Tekek. Si hicieran la travesía andando, tardarían cuatro horas en hacer el recorrido al tener que atravesar bosques, pendientes y hay posibilidad de encontrarse con animales venenosos.

El padre aseguró que esa es la causa por la que «utilizamos una embarcación que tarda entre 10 y 15 minutos en atravesar otras tres aldeas, a pesar de las inclemencias del tiempo». Al mismo tiempo, afirmó que todos los días a las 6:30 de la mañana comienza el viaje de sus dos hijos, Armin de 11 años y Aida Izabella de 8.

Rendimiento académico

Para el camino de vuelta, el padre hace el mismo itinerario. «Después, regreso a casa en barco y espero la hora de recoger a los niños al terminar la escuela. Así que usamos tres medios de transporte cada día». Pero al mismo tiempo, y a pesar de todos los inconvenientes, se ha mostrado orgulloso de sus hijos por el excelente desempeño en sus asignaturas, especialmente en actividades deportivas.

Para el padre, esto no es una novedad. Les instruyó a sus primogénitos en habilidades de navegación ante la posibilidad de cualquier eventualidad en el mar. Hay publicado un vídeo donde se ve el viaje diario que hacen, que ya acumula 1,3 millones de visitas y 74.800 me gusta en redes sociales.