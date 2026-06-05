Cuál es el lema del Papa León XIV: qué significa Alzad la mirada

Aunque muchas búsquedas hablan del “lema del Papa León XIV: Alzad la mirada”, conviene hacer una precisión desde el principio. El lema oficial del pontificado de León XIV no es ese. Su lema papal, el que aparece vinculado a su escudo, es In Illo uno unum, una expresión latina que suele traducirse como “En el único Cristo somos uno” o “En Él, que es uno, somos uno”.

Entonces, ¿de dónde sale Alzad la mirada? Esta frase se ha utilizado como lema de su viaje apostólico a España en 2026. Es decir, no sustituye al lema oficial del Papa, pero sí funciona como una consigna espiritual y pastoral para una visita concreta. Y no es una frase elegida al azar.

“Alzad la mirada” tiene fuerza porque se entiende sin necesidad de grandes explicaciones. La clave está en ignorar lo que nos tiene encerrado en el día a día, lo más pequeño, para mirar a Dios, su mensaje y la esperanza. En definitiva, es una llamada a la solidaridad entre gentes y pueblos, y a la fe colectiva.

Qué significa Alzad la mirada y de dónde viene la frase

La expresión Alzad la mirada está vinculada al Evangelio de Juan, concretamente a Juan 4,35. Jesús se dirige a los discípulos animándoles a levantar los ojos y mirar los campos que le rodean.No se trata únicamente de mirar hacia arriba en sentido físico. La frase propone cambiar la forma de mirar. Ver lo que antes no se veía. Reconocer una oportunidad espiritual donde quizá solo parecía haber rutina.

En el contexto cristiano, “alzar la mirada” puede leerse como una invitación a salir del ensimismamiento. Hay momentos en los que una persona, una sociedad o incluso una comunidad religiosa se queda mirando demasiado hacia abajo: sus miedos, sus discusiones internas, sus problemas inmediatos.

Levantar la mirada significa abrir el campo visual. Aplicada a una visita papal, la frase adquiere un tono más colectivo. No habla solo al creyente individual, sino a una sociedad entera. Sugiere que hay que mirar más allá del ruido político, del cansancio social o de la sensación de fragmentación que tantas veces domina la conversación pública.

Por qué León XIV eligió ese lema para su pontificado

Aquí hay que ser muy cuidadosos con las palabras. Según la información oficial publicada por el Vaticano, León XIV no eligió Alzad la mirada como lema de su pontificado. Su lema pontificio es In Illo uno unum, tomado de san Agustín.

Como hemos comentado al principio, lo que sí puede afirmarse es que Alzad la mirada fue elegido como lema de una visita concreta, la de León XIV a España. Si se habla del pontificado en sentido amplio, el lema correcto es el latino. Si se habla de ese viaje, entonces sí corresponde hablar de Alzad la mirada.

Robert Francis Prevost, León XIV, pertenece a la Orden de San Agustín. Por eso no sorprende que mantuviera un lema tomado del pensamiento de san Agustín. La frase In Illo uno unum expresa la unidad de los cristianos en Cristo. Es una idea muy propia de la espiritualidad agustiniana: la comunidad, la comunión, el corazón compartido, la unidad que no borra la diversidad.

Dicho de forma sencilla: el lema oficial habla del fundamento; “Alzad la mirada” habla de la actitud.

Qué otros papas han tenido lemas parecidos y qué significaban

Los lemas papales suelen decir mucho del modo en que un pontífice quiere presentarse ante la Iglesia. No son eslóganes publicitarios, aunque a veces funcionen como una puerta de entrada muy clara a su espiritualidad.

Benedicto XVI utilizó como lema episcopal Cooperatores veritatis, “colaboradores de la verdad”.

Aunque no siempre se presenta de la misma manera como lema papal en sentido estricto, la expresión resume bastante bien su perfil teológico. Joseph Ratzinger fue un intelectual de enorme peso dentro de la Iglesia, y la relación entre fe, razón y verdad marcó buena parte de su trayectoria.

Juan Pablo II eligió Totus Tuus, “todo tuyo”, una fórmula de profunda devoción mariana. Procedía de la espiritualidad de san Luis María Grignion de Montfort y expresaba su entrega a la Virgen María. En su caso, el lema no fue un adorno.

La dimensión mariana atravesó todo su pontificado, desde sus viajes hasta su lectura personal de algunos acontecimientos clave de su vida.

Si se comparan estos lemas con In Illo uno unum, el de León XIV parece menos centrado en una experiencia personal y más orientado a una idea comunitaria: la unidad. No una unidad administrativa, sino espiritual. La unidad en Cristo.

Y si se compara con Alzad la mirada, aparecen ecos interesantes. Francisco insistía mucho en salir, mirar a las periferias, no quedarse encerrado. Juan Pablo II hablaba con frecuencia de abrirse, de no tener miedo. Benedicto XVI invitaba a mirar la verdad sin reducirla a opinión pasajera. Cada uno con su tono, con sus características personales y como Santo Padre.