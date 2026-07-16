La historia de Álvaro Muñoz, el niño de la piscina de Teruel: «La fe me salvó, quiero ser sacerdote»

Hay nombres que quedan grabados en la memoria colectiva de una ciudad, no por elección de quien los lleva, sino por la fuerza de un suceso que parte la historia en un antes y un después. Álvaro Muñoz es ese nombre para Teruel. Durante mucho tiempo, la mayoría de los vecinos lo recordaron por una imagen estática: el niño de la piscina, el pequeño que estuvo a punto de perder la vida en un accidente que, según toda lógica médica y estadística, no debería haber dejado espacio para el mañana. Aquel episodio en la piscina fue el epicentro de un terremoto emocional que movilizó oraciones y esperanzas mucho más allá de las fronteras de Aragón.

Una nueva persona

Hoy, sin embargo, el relato de Álvaro es otro. Quien se acerque a él buscando solo al superviviente del susto, se encontrará con algo muy distinto. Ya no es el niño objeto de preocupación pública; es un joven que ha integrado aquel abismo en su biografía como un punto de inflexión. Lo que ocurrió bajo el agua, en ese silencio donde el cuerpo se rinde y la conciencia se difumina, dejó una huella que no se mide en secuelas físicas, sino en una dirección vital recién descubierta. Hay una conclusión asombrosa: la secuela principal fue una vocación.

Resulta curioso observar cómo los grandes cambios en una vida suelen gestarse en instantes de vulnerabilidad extrema. Cuando Álvaro habla hoy sobre aquel día, no lo hace desde el trauma del que se queda atrapado en el pasado. Su tono es reposado, desprovisto del dramatismo que uno esperaría de alguien que tocó la puerta de la muerte.

Es como si el hecho de haber cruzado ese umbral le hubiera restado peso a las preocupaciones triviales que consumen a los jóvenes de su generación. Hay una madurez que no encaja con su edad, una serenidad que nace de haber comprobado que, efectivamente, la vida es un hilo mucho más frágil de lo que acostumbramos a admitir.

Nada de casualidad

Él lo tiene claro: su supervivencia no fue fruto de la casualidad. No reniega de la técnica, ni de la pericia de quienes lo rescataron, ni de la ciencia que lo mantuvo a flote. Pero su mirada va más allá. Álvaro utiliza la palabra «fe» no como un concepto abstracto o un consuelo de domingo, sino como una presencia táctil, algo que le sostuvo en el momento exacto en que todo se apagaba. Esa convicción es la que ha ido fermentando con los años hasta convertirse en un proyecto de vida concreto: el sacerdocio.

Escuchar a un adolescente o a un adulto joven hablar de ingresar en el seminario hoy en día es, en cierto modo, un acto de contracorriente. Vivimos en una época que prioriza el éxito tangible, la inmediatez de la gratificación y la acumulación de experiencias. La decisión de Álvaro de donar su tiempo, sus energías y su futuro a una llamada que considera superior se lee, bajo los estándares actuales, como una excentricidad. Pero basta pasar un rato charlando con él para entender que no se trata de una huida del mundo, sino de una entrega a él.

¿Qué es el seminario?

El seminario, tal como él lo entiende, no es una torre de marfil. Es un lugar de escucha. Y ahí reside precisamente la fuerza de su testimonio: él sabe lo que es estar en la otra orilla, en la orilla del silencio y la incertidumbre. Esa cercanía con el límite le otorga una autoridad moral que ningún libro de teología puede sustituir. No habla de un Dios teórico, sino de alguien que se siente, que acompaña y que, según su experiencia personal, interviene. Esa vivencia es la que pretende llevar al ejercicio del ministerio: la capacidad de consolar a quien, como él hizo una vez, siente que se le escapa el aire.

Habrá quienes busquen explicaciones puramente clínicas, y es respetable. Pero ignorar la dimensión espiritual de alguien que ha renacido es cerrarse a una parte esencial de la experiencia humana. Lo que Álvaro transmite es la paz de quien ya no tiene miedo. Si puedes sobrevivir a la profundidad de una piscina cuando el corazón decide detenerse, el resto de los retos de la existencia, el estudio, las dudas, el compromiso, la soledad, se ven bajo una luz mucho más templada.

Conclusión

Su historia, en el fondo, nos interpela a todos. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos si, de repente, todo lo que consideramos sólido se diluyera. ¿Nos quedaría algo? ¿Qué es lo que nos sostiene cuando la superficie desaparece? El niño de la piscina ha crecido. Ya no necesita el agua para sentirse inmerso en algo inmenso; ahora vive en la corriente de una vocación que, por mucho que el entorno cambie, le mantiene a flote con la misma seguridad con la que, según él, fue rescatado aquel día en Teruel.