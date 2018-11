Carlos Herrera: “Me produce cierto alipori que la gente en Andalucía diga que va a votar a los mismos”

El periodista Carlos Herrera opina en su sección semanal, ‘No sin mi palo selfie’, sobre el arranque de las Elecciones en Andalucía. Él, como andaluz que es, comenta la situación de Andalucía de esta manera:

“Estamos en campaña electoral. Pero a mí me sorprende mucho que Andalucía, donde la vida no es como en 1983 (hay más trenes, más coches, más carreteras y seguramente se vive mejor), no haya sido capaz de converger con el resto de regiones españolas. No digamos ya con las europeas. Y todo a pesar de que han llegado, en forma de fondos europeos, más de 100.000.000 millones de euros.

Esta cifra es cuatro veces el presupuesto anual de la Junta de Andalucía. Fíjese la de cosas que se pueden hacer, la de iniciativas que se pueden llevar a cabo, la de estímulos empresariales y cuantísimas cosas para hacer que Andalucía se coloque donde le corresponde por historia, por dinamismo, belleza y agrado. Es la región preferida de los españoles. Casi todos quieren venir a pasar aquí sus vacaciones y sus días de asueto.

Y que después de todo eso siga habiendo el mismo paro que en 1983… La inversión extranjera, cuando llega a España se va a Madrid, y otra menor a Cataluña. Pero se va más a Asturias que a Andalucía, una tierra que tiene 1.500 kilómetros de costa, muy hermosa la mayor parte de ella.

Me sorprende que cuando preguntas a la gente a quién va a votar, te dicen que a los mismos. A los mismos políticos que estos últimos cuatro años, probablemente con la mejor de las intenciones, no han hecho grandes avances o económicos”.