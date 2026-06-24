Que la Conferencia Episcopal Española (CEE) haya decidido situar al economista Luis Ayala Cañón al frente de Cáritas Española no deja de resultar sorprendente en un momento en que cualquier aproximación de los obispos al Gobierno de Pedro Sánchez puede interpretarse como un gesto que provocará asombro, estupor e indignación en millones de católicos, toda vez que, como dejó claro el Papa León XIV en su reciente visita a España, hay asuntos como el aborto o la eutanasia, señas de identidad del Ejecutivo socialcomunista, que atentan contra los postulados más firmes de la Iglesia católica.

Y es que la Comisión Permanente del Episcopado ha aprobado el nombramiento como nuevo presidente de la organización asistencial de la Iglesia a este catedrático de Economía Aplicada de la órbita de la izquierda, asesor de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y que participó en el informe sobre pobreza y desigualdad en Madrid utilizado para cargar políticamente contra Isabel Díaz Ayuso.

Doctores tiene la santa Madre Iglesia, pero echarse en brazos del sanchismo en el actual momento político no deja de ser un ejercicio de alto riesgo. Luis Ayala Cañón ha colaborado de forma habitual con la Fundación Alternativas, la principal factoría de ideas del ámbito socialista en España, lo que, sin duda, no cuestiona su capacidad profesional, pero sí es indiciario del perfil que ha buscado la Iglesia para liderar una organización que gestiona cientos de millones de euros en programas sociales y ejerce una indudable influencia en el debate público.

Parece claro que la decisión de los obispos de entregar el control de Cáritas a un economista de probada vinculación a los postulados del PSOE y el entorno político de Pedro Sánchez no es casualidad. Responde a un movimiento meditado que, sin duda, no pasará desapercibido. Desde luego no para OKDIARIO, que a modo de conclusión final sólo puede decir aquello de que si el sanchismo también controla Cáritas, líbranos, Señor.