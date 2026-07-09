A Monedero le entran sudores fríos tras el ‘caso Zapatero’

Es cierto que el personaje ha caído en el olvido y que cuando su nombre emerge es por motivos oscuros, como la sanción de un año de suspensión que le ha impuesto la Universidad Complutense por acoso sexista. En suma, que Juan Carlos Monedero está de capa caída, aunque puede ser peor.

Y es que OKDIARIO ha podido confirmar que la investigación abierta contra el fundador de Podemos por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental está a la espera de la respuesta que ofrezcan Estados Unidos y Venezuela a sendas comisiones rogatorias, después de que la Audiencia Nacional avalara que se siguiera instruyendo la causa, pese a que Monedero contó con el inestimable apoyo de la Fiscalía, que se adhirió a su petición de archivo. O sea, que el procedimiento avanza.

Monedero presentó un recurso a principios de septiembre de 2022 en el que lo negaba todo, alegando, además, que los hechos ya habían sido analizados por el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y archivados, pero la Audiencia Nacional tumbó estos argumentos subrayando que existen hechos que presentan «los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas». O sea, un varapalo en todo regla para Monedero, que se las prometía muy felices.

Y es que el auto de la Audiencia ha puesto en valor los informes de la UDEF que constatan que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a una empresa de Monedero por un estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y por el «análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014». Posteriormente, Caja de Resistencia —sociedad del propio Monedero— realizó un pago de 69.000 euros a la sociedad del venezolano Ernesto Velasco, financiador de Monedero y Podemos. ¿A qué recuerda esta operativa? En efecto, a las asesorías verbales de Zapatero. Así que, tiempo al tiempo.