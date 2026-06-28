El futuro llega a la ganadería: Extremadura desarrolla un sistema más preciso que el GPS para localizar a los cerdos ibéricos en la montanera

En la naturaleza llevamos años viendo cómo utilizan GPS para seguir el rastro de los animales y entender su comportamiento. Sin embargo, este método es insuficiente para controlar al cerdo ibérico en las dehesas extremeñas durante la montanera.

Y es que una iniciativa extremeña ha creado un proyecto para localizar a los cerdos ibéricos, medir sus desplazamiento y obtener datos de peso de forma casi automática.

El objetivo es resolver uno de los principales problemas de los ganaderos extremeños: para tomar decisiones precisas y eficientes, hace falta más información de la que tienen actualmente.

El sistema extremeño que localiza cerdos ibéricos en la montanera sin depender del GPS

El proyecto se ha desarrollado en Extremadura dentro de AGROALNEXT y combina investigación ganadera con tecnología aplicada al campo. La razón es que las iniciativas con GPS no acababan de funcionar con el cerdo ibérico en montanera.

El motivo del fracaso de los GPS es que los dispositivos eran grandes, podían mojarse y los animales podían quitárselos. Además, durante la montanera el cerdo engorda, el cuello cambia y un sistema colocado de forma poco adaptada termina dando problemas.

Para animales como los pájaros el GPS es efectivo, pero con el cerdo ibérico en Extremadura ha sido necesario crear un dispositivo más original. Por eso no se han centrado en construir un aparato convencional, sino una red LoRaWAN desplegada en la finca.

Para que nos entendamos, esto se traduce en la colocación de antenas receptoras en la finca y pequeños dispositivos emisores en los animales. Cuando varias antenas captan la señal, el sistema puede triangular la posición del cerdo y ofrecer una localización aproximada dentro de la finca.

Esta tecnología se adecúa mucho mejor a la realidad de las dehesas de Extremadura, ya que funciona independientemente del barro, la humedad o el movimiento de los animales. De momento se ha probado con éxito en la finca Valdesequera.

Cómo funciona la tecnología para saber dónde está el cerdo ibérico en la dehesa

El dispositivo del animal se ha reducido hasta un tamaño parecido al de un crotal (el identificativo del animal). Esta es la clave de su éxito, ya que cuanto más grande es el dispositivo más problemas genera.

También incorpora una batería pensada para durar lo suficiente durante una campaña de montanera y emitir con intensidad suficiente para que las antenas recojan la señal.

De hecho el sistema está preparado para analizar la actividad del animal mediante acelerómetros. Es decir, no sólo permite saber dónde está, sino cómo se desplaza, cuánto se mueve o si permanece demasiado tiempo quieto.

Esta nueva información es lo que marcará la diferencia para los ganaderos, ya que podrán tomar decisiones informadas. Por ejemplo, para detectar si un cerdo se mueve poco y poder revisar su estado de salud.

Además el sistema cuenta con básculas de autopesaje conectadas a la misma red. El animal entra, se identifica y se pesa sin tener que llevarlo a instalaciones alejadas. Los datos llegan después a una plataforma digital donde se pueden ordenar e interpretar.

El dispositivo que puede cambiar la montanera del cerdo ibérico en Extremadura

La herramienta no se limita a localizar, ya que ayudará a los ganaderos a saber el estado del cerdo y su movimiento durante la montanera.

Durante esta época hay que moverlos, llevarlos a una instalación y hacerlo en un momento en el que el animal ya está más pesado y puede costarle desplazarse. Si la báscula se coloca en el propio entorno, el proceso se simplifica mucho.

Con varios pesajes, el sistema puede ajustar mejor la evolución de cada cerdo. Con ello es más fácil para el ganadero controlar la ganancia de peso y tomar decisiones antes de que el animal se pase o no llegue al punto deseado.