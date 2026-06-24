Hallan en Teruel un fósil del escorpión más grande del mundo: medía 2,5 metros y los paleontólogos quieren mantener el lugar en secreto

El reciente hallazgo de los restos del escorpión más grande del mundo sitúa, merecidamente, a la península ibérica en el centro del panorama internacional de la paleontología de invertebrados. Un grupo de científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) localizó este enorme tesoro fosilizado bajo las rocas aragonesas, un hecho sin precedentes.

Los primeros análisis de laboratorio confirman que el animal habitó estas tierras hace unos 400 millones de años. La zona del descubrimiento es ahora un foco de interés científico absoluto, aunque su localización se custodia bajo un fuerte y justificado hermetismo para asegurar su preservación a largo plazo.

Descubren en Aragón al escorpión más grande del mundo:

Los especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas identificaron un fósil perteneciente a un ejemplar juvenil de escorpión marino. A pesar de su corta edad biológica en el momento de morir, los datos morfológicos indican que el espécimen pertenece casi con total seguridad al género Jaekelopterus.

Esta especie llama la atención a nivel global porque los adultos podían alcanzar unas proporciones verdaderamente gigantescas. Según las proyecciones anatómicas realizadas por los expertos, un individuo maduro de este linaje lograba medir hasta 2,5 metros de longitud.

Este dato lo convierte indiscutiblemente en el artrópodo de mayor tamaño jamás registrado en la historia del planeta Tierra.

Y desde luego, su descubrimiento en suelo español abre nuevas líneas de investigación sobre la distribución geográfica de estos depredadores prehistóricos en las aguas de la antigua Europa.

La identificación de las piezas recuperadas resultó compleja debido al estado de conservación de los sedimentos de la época. Sin embargo, los restos del caparazón y los apéndices fosilizados coinciden a la perfección con las descripciones taxonómicas previas de esta clase de artrópodos gigantescos.

El motivo del secreto de este hallazgo turuleño y la presencia de parques eólicos

El equipo del IGME-CSIC tropezó con los restos fósiles de manera completamente fortuita durante una campaña de rutina. Ocurrió en medio de unas prospecciones preventivas exigidas por la estricta normativa de impacto ambiental antes de autorizar la construcción de un parque eólico en un municipio turolense.

La decisión institucional de no revelar las coordenadas exactas de la cantera responde a un miedo totalmente fundamentado. Los investigadores quieren evitar a toda costa el expolio furtivo del terreno por parte de coleccionistas privados o traficantes del mercado negro de piezas prehistóricas.

Extraer los bloques de piedra con restos de euriptéridos requiere de un cuidado milimétrico y de herramientas muy especializadas. Cualquier intento de excavación por manos inexpertas destruiría de manera irreversible la frágil estructura de estos vestigios biológicos que llevan millones de años sepultados.

La extrema cautela adoptada tiene otro motivo de enorme peso científico para los directores de las excavaciones. Los paleontólogos creen firmemente que en el mismo estrato geológico pueden yacer, a escasos metros, los fragmentos fósiles de un ejemplar adulto completo a la espera de salir a la luz.

Lo que se sabe hasta el momento del fósil: era un superdepredador acuático del periodo Devónico Inferior

Estos animales formidables, conocidos técnicamente bajo el nombre de euriptéridos, dominaban con puño de hierro los diversos ecosistemas acuáticos. Su reinado se extendió durante el periodo Devónico Inferior, una etapa geológica caracterizada por la explosión de la vida marina y la aparición de los primeros vertebrados complejos.

En aquella remota época, el territorio montañoso que hoy conforma la provincia de Teruel presentaba un paisaje completamente irreconocible. Estaba parcial o totalmente sumergido bajo el agua y albergaba una intrincada red de deltas, estuarios de transición y pantanos repletos de biodiversidad.

A pesar de recibir la denominación popular de escorpiones por su evidente similitud anatómica, no estaban estrechamente emparentados con los arácnidos de secano que conocemos en la actualidad.

Su diseño corporal estaba perfectamente adaptado a la propulsión hidrodinámica y a la natación veloz en aguas poco profundas.

Conociendo en detalle la temible anatomía del escorpión más grande del mundo

Las enormes pinzas frontales o quelíceros del animal sugieren una dieta estrictamente carnívora basada en peces acorazados primitivos y otros invertebrados. Actuaba como el depredador cumbre de su cadena alimenticia natural, sin apenas competidores o rivales que amenazaran de forma sistemática su proliferación.

Sus extremidades posteriores, ensanchadas en forma de remo, le otorgaban una asombrosa capacidad de maniobra entre los lechos de fango. Su robusta coraza externa, compuesta de quitina mineralizada, actuaba como una armadura infranqueable frente a los posibles ataques de otros carnívoros oportunistas del entorno acuático.

En la actualidad europea, solo un puñado muy reducido de grandes museos de historia natural conservan huellas de estos artrópodos gigantes. La excelente preservación de estos restos en Teruel añade un nivel extra de detalle y precisión sobre su extensa evolución morfológica.

Hasta ahora, los fósiles más completos de especímenes gigantes provenían casi en exclusiva de yacimientos ubicados en Alemania central. El hallazgo español rompe esta hegemonía geográfica y demuestra que las condiciones climáticas del Devónico favorecieron la expansión de estos animales a lo largo de amplias zonas costeras.

Para concluir con un dato de color, a diferencia de la inmensa mayoría de las criaturas terrestres modernas, estos monstruos prehistóricos respiraban exclusivamente mediante un complejo sistema de branquias laminares dispuestas en su sección abdominal.

Este particular rasgo biológico les impedía alejarse de los ecosistemas fluviales, lo que limitaba sus zonas de cacería a los grandes estuarios europeos antes de su extinción masiva.