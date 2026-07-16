El Gobierno comunista de Rivas contra la Selección: es la única gran ciudad madrileña sin pantallas para ver el mundial

De las 11 ciudades de la Comunidad de Madrid que superan los 100.000 habitantes, Rivas-Vaciamadrid es la única que no ha instalado ni tiene previsto instalar una pantalla gigante para que sus vecinos puedan seguir la final del Mundial de fútbol.

Mientras Madrid capital, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas ya han habilitado o confirmado espacios públicos con pantallas para el partido del domingo, el Ayuntamiento de Rivas ha optado por no hacerlo.

La decisión no es nueva. El Consistorio ya rechazó semanas atrás una petición similar de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Rivas para instalar una pantalla con motivo de los cuartos de final ante Bélgica. Desde el gobierno local se argumentó entonces que la solicitud no se había tramitado a tiempo —»no lo pidieron ni lo han hecho con la suficiente antelación», señalaron fuentes municipales— y que la estrategia del Ayuntamiento pasa por apoyar a la hostelería local.

Esa fórmula, sin embargo, deja fuera la opción de un punto de encuentro público y gratuito como los que sí existen en el resto de grandes municipios madrileños. En Madrid, la Plaza de Colón —rebautizada como «Plaza Selección»— y la explanada del Puente del Rey se han convertido en los grandes epicentros de la afición durante todo el torneo.

Fuenlabrada ha situado la cita en la Plaza de la Constitución, Alcorcón en la plaza Reyes de España, junto al Ayuntamiento, y Leganés ha sumado su Plaza Mayor al dispositivo. Incluso municipios de menor tamaño como Pinto, Arroyomolinos, Navalcarnero o Colmenar Viejo han instalado sus propias pantallas, en varios casos con la señal cedida gratuitamente por RTVE.

En ese contexto, el partido político Vecinos por Rivas-Vaciamadrid ha remitido una nueva solicitud al gobierno local para instalar una pantalla gigante en la Plaza del Ayuntamiento o en el auditorio Miguel Ríos de cara a la final del domingo. La formación considera que el argumento del perjuicio al comercio local «no se sostiene» y que, al contrario, concentrar a los vecinos en un espacio público con pantalla «fomenta el consumo en bares, terrazas y tiendas de la zona».

«Queremos que nuestra ciudad viva unida este momento histórico. Anoche las calles de Rivas se llenaron de banderas de España y de gente celebrando el pase a la final. ¿Con qué respuesta nos sorprenderá ahora nuestra alcaldesa?», ha declarado Carlos Gómez Torrijos, portavoz de Vecinos por Rivas Vaciamadrid, que cita los casos de Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Pinto o Velilla de San Antonio como ejemplos de municipios cercanos donde la instalación de pantallas no tuvo, aseguran, ningún impacto negativo en el comercio.