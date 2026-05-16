Cómo apuntarse a las nuevas viviendas de alquiler asequible de Boadilla del Monte en Madrid: requisitos y quién puede acceder

El problema de la vivienda en Madrid capital es algo que preocupa a muchos en los últimos años. La falta de oferta combinado con precios poco asumibles, ha llevado a que muchos hayan visto que la solución es irse a vivir fuera de la capital, pero con el tiempo, encontrar un piso de alquiler en municipios como Boadilla del Monte también se ha convertido en algo bastante complicado para mucha gente. No sólo por el precio. También por esa poca oferta para la demanda existente, así que cada vez resulta más difícil encontrar algo que no obligue a destinar medio sueldo a la vivienda. Es por ello que promociones como la que ahora se ha dado a conocer, con vivienda asequible en Boadilla, generan mucho interés.

De hecho, las promociones públicas siguen siendo la solución que muchos ven a poder encontrar casa de alquiler, de modo que en cuanto aparece una nueva, la gente pregunta requisitos y muchos intentan prepararlo todo antes incluso de que se abra el plazo. Al final, para bastantes familias, este tipo de pisos terminan siendo una de las pocas opciones reales de quedarse cerca de Madrid pagando un alquiler más bajo. Y eso es lo que está pasando ahora con esas nuevas viviendas de alquiler asequible del Plan Vive previstas en Boadilla del Monte. La Comunidad de Madrid abrió el registro el pasado 11 de mayo y habrá disponibles 524 viviendas de alquiler asequible que, según las previsiones oficiales, empezarán a entregarse este verano.

La urbanización estará en la calle Fray Bartolomé de las Casas, en una zona nueva del municipio donde todavía siguen levantándose promociones alrededor. Quien conozca Boadilla sabe que esa parte lleva años creciendo bastante rápido y que cada vez viven allí más familias jóvenes. Los pisos estarán repartidos entre distintos tamaños. Habrá viviendas pequeñas de un dormitorio para personas solas o parejas, pisos de dos habitaciones y otros más amplios de tres dormitorios. Además, parte de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. En concreto, la promoción contará con 109 viviendas de un dormitorio, 246 de dos habitaciones y 169 de tres dormitorios. Otras 21 serán accesibles.

Cómo apuntarse a las viviendas de alquiler asequible de Boadilla del Monte

Uno de los temas que más interés despierta siempre en estas promociones tiene que ver con los requisitos. Mucha gente piensa que basta con apuntarse y esperar, pero realmente hay varios filtros y condiciones que deben cumplirse para poder entrar en el proceso. Para empezar, es obligatorio ser mayor de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España. También se debe destinar la vivienda al domicilio habitual. Es decir, no podrá utilizarse como segunda residencia ni mantenerse vacía.

Otro punto importante es que los solicitantes no pueden tener otra vivienda en propiedad en el momento de la adjudicación. Ese requisito suele revisarse bastante porque el programa está pensado para personas que tienen dificultades para acceder al mercado actual.

Y ahí es donde entra uno de los grandes problemas de fondo. En municipios como Boadilla del Monte, encontrar alquileres a determinados precios se ha vuelto prácticamente imposible para muchos jóvenes, incluso teniendo trabajo estable. Los pisos han subido muchísimo en pocos años y muchas familias terminan marchándose a zonas más alejadas porque directamente no encuentran nada que puedan pagar.

Las condiciones económicas también influyen en la adjudicación. Estas viviendas están dirigidas a personas con unos ingresos determinados y el alquiler no podrá superar el 35 % de los ingresos anuales de la unidad familiar. La Comunidad utiliza para ello los límites vinculados al IPREM, como ya ocurre en otras promociones similares del Plan Vive.

Además, habrá prioridad para quienes lleven al menos tres años empadronados en Boadilla del Monte o tengan allí su lugar de trabajo desde hace ese mismo tiempo. En promociones anteriores este criterio terminó siendo bastante importante porque el número de solicitudes suele dispararse desde el primer día.

Cómo hacer la inscripción

La inscripción puede hacerse online a través de la plataforma digital de la empresa gestora. Conviene no tardar ya que el plazo se abrió como hemos dicho el pasado 11 de mayo, y sabiendo lo ocurrido en otros municipios donde promociones parecidas recibieron miles de solicitudes en muy poco tiempo, es mejor que no te quedes atrás.

Así son las viviendas del Plan Vive

La urbanización contará también con varias zonas comunes. Habrá piscina, gimnasio, pista polideportiva, parque infantil y plazas de aparcamiento para los futuros inquilinos. Ese modelo es el que la Comunidad de Madrid lleva utilizando desde hace tiempo en buena parte de las promociones del Plan Vive.

Hace solo unos días, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, visitó el piso piloto de la promoción y recordó que el Gobierno regional ya ha entregado más de 5.300 viviendas bajo este sistema público-privado repartidas por diferentes municipios madrileños.

Además, la previsión de la Comunidad es terminar otras 3.000 viviendas más a lo largo de 2026. Mientras tanto, promociones como la de Boadilla siguen despertando muchísimo interés entre personas que llevan tiempo buscando alquiler y que ven este tipo de oportunidades como algo cada vez menos frecuente dentro del mercado inmobiliario madrileño.