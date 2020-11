El 2020 no deja de sorprender. Ha ocurrido lo inimaginable, Diego Matamoros y Makoke ‘juntos’ en el mismo restaurante de Madrid. La cordialidad reina en una relación inexistente, ya que lo único que se conoce sobre el hijo de Diego Matamoros y su expareja es que no se llevaban bien. Han sido numerosas declaraciones a lo largo de estos años donde han dejado claro que no se pueden ni ver. Sin embargo, este sábado han tenido que contar con que ambos estarían haciendo el mismo plan, en el restaurante Salvaje, uno de los más conocidos de la capital.

En esta salida nocturna, Diego y Makoke no han estado solos porque también se han dejado ver numerosos rostros conocidos de Mediaset. Marta López y Suso Álvarez, entre ellos. De hecho, se lo han pasado de miedo, tal y como se ha podido ver en sus stories de Instagram. Una velada en la que no ha faltado de nada, y hasta han podido disfrutar de un espectáculo entre plato y plato. En los vídeos que circulan por las redes sociales se puede intuir que han compartido mesa por la posición de los comensales, lo que confirmaría una tregua entre ellos después de estos años en los que la tensión era más que palpable.

El mes de septiembre fue la última vez que arremetieron el una contra el otro, dejando claro que las diferencias seguían existiendo entre ellos pese a que Makoke ya no está con su padre, Kiko Matamoros. De hecho, el colaborador está feliz y enamorado de Marta López Álamo con quien vive en una lujosa vivienda del centro de Madrid. Makoke ha asegurado que sí mantiene relación cordial es con Laura Matamoros, pues se lleva muy bien con su hija Anita.

Después del ‘revuelo’ que se ha formado al conocer que Diego y Makoke han compartido plan, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hecho las primeras declaraciones, aunque algo escasas. A la salida de esa ‘quedada’ de compañeros de profesión, Makoke ha respondido a la pregunta de si se lleva bien con el hijo de su expareja: «Sí, muchas gracias». De esta manera, se confirma que la paz ha llegado y ha tenido que ser cuando ya ha roto su relación con el colaborador de ‘Sálvame’.