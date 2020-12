Una vez más las Campos están en el centro de la polémica. Hace unos días Jorge Javier Vázquez cargaba duramente contra la actitud que tiene Terelu Campos con su hija, Alejandra Rubio. «Sabes que te quiero, pero me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela», dijo el presentador. Pero eso no fue todo porque también quiso ir más allá y no dudó en seguir diciendo lo que pensaba. «Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú», sentenció duramente.

Palabras, que como era de esperar han llegado a los oídos de la colaboradora de ‘Viva la vida’ y para sorpresa de todos, la influencer se ha terminado posicionando del lado de Jorge Javier Vázquez. Algo que no ha debido de sentar muy bien a su progenitora.

«Estoy de acuerdo con él. Yo tengo que tomar mi camino, y bueno tiene razón en muchas cosas», ha dicho Alejandra Rubio mientras ha querido lanzar una lanza a favor de Terelu en toda esta polémica. «Entiendo a mi madre como madre perfectamente, pero debe entender ella que ya que me he metido en esto y tengo que hacer mi camino, y si me tengo que equivocar, hacerlo sola también», ha setenciado. Unas declaraciones que dejan claro que Alejandra Rubio quiere seguir en el mundo de la televisión, siguiendo así los pasos de su madre, su tía Carmen Borrego y su abuela, María Teresa Campos.

Por otro lado, Terelu Campos ha preferido guardar silencio ante esta inesperada polémica que nacía a raíz de las declaraciones del presentador estrella de Mediaset. Alejandra Rubio se ha convertido en un personaje público y ha tomado la decisión de seguir en esta línea. Sin ir más lejos, en ‘Viva la vida’, el programa que se ha convertido en su casa, es donde suele dar voz a todo lo que piensa. Formato, también que comparte con su madre y su tía, Carmen Borrego.

Fue en ‘Volverte a ver’, programa presentado por Carlos Sobera donde Alejandra Rubio hizo su gran debut televisivo. En aquella ocasión, era la encargada de dar una sorpresa a su madre. «Estaba nerviosa, pero se me dio mejor de lo que pensaba, la verdad», llegó a decir en unas declaraciones por aquel entonces. Un detalle que quiso tener con su progenitora como muestra de agradecimiento por todo lo que ha hecho por ella.

Después, a principios de año, Alejandra Rubio se convertía en el fichaje estrella de Mediaset y lo hacía como colaboradora de ‘La isla de las tentaciones’. Espacio con el que se sintió muy cómoda y en el que hizo varias intervenciones comentando el programa que ha sido todo un éxito de audiencias. A raíz de esa fugaz colaboración, la influencer fue perfilando su futuro dentro de la industria televisiva.

En marzo, antes de que se desatara la crisis sanitaria causada por el coronavirus, Alejandra Rubio ampliaba su curriculum profesional y se convertía en una colaboradora más del programa de ‘Viva la vida’, presentado por Emma García. Desde entonces, la hija de Terelu Campos no ha parado y ha pasado de estar a la sombra de las Campos a convertirse en la gran protagonista de la familia con tan solo 20 años. ¿Volverá a hablar sobre las declaraciones de Jorge Javier? Por el momento, tendremos que seguir la pista de la nieta de María Teresa Campos, ya que nunca deja de sorprendernos…