Alejandra Rubio: Los vaivenes laborales de la ‘oveja negra’ de las Campos

Parafraseando el título que eligió para su canal de vídeo (‘Black Sheep’), Alejandra Rubio es la perfecta ‘oveja negra’ de Las Campos y no porque se haya descarriado, pero lo cierto es que su camino ha tomado un rumbo muy diferente al esperado. Desde que hace dos años, coincidiendo con su mayoría de edad, se le abrieran de par en par las puertas de los medios de comunicación, hemos sido testigos de varios bandazos en su vida. En un principio sostuvo que quería formarse académicamente antes de entrar a formar parte del circo televisivo en el que toda su familia se desenvuelve, pero el tiempo ha acabado por llevarle la contraria. Ha dejado en varias ocasiones sus estudios y ahora parece que su futuro va estar ligado a la pequeña pantalla, siguiendo la estela familiar. A continuación, lo analizamos con detalle.

Desde que naciera en el año 2.000, Alejandra Rubio fue una niña protegida por su madre, que la alejaba de las cámaras y que no quería que su hija obtuviera la misma repercusión mediática que había tenido ella. No dudó en enfrentarse a quien hiciera falta para salvaguardar la intimidad de su primogénita. Pero la niña creció, cumplió 18 años y todo ese esfuerzo de Terelu por protegerla se vino abajo. Paradojas de la vida.

Durante estos últimos años, la joven ha atravesado por diversas etapas a nivel personal, pero sobre todo a ojos de la opinión pública. Si en un principio se mostró decidida a desmarcarse del perfil televisivo de su madre para confirmar que se dedicará al mundo del diseño de moda, una esfera profesional que la apasiona. Pronto se convirtió en una persona muy activa en redes sociales aglutinando un importante número de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc)

Hoy en día, Alejandra es un rostro televisivo interesante y así lo atestigua su currículo de nueve meses como colaboradora de ‘Viva la Vida’, uno de los programas más potentes de la parrilla televisiva de los fines de semana. Antes de su fichaje por el espacio de Telecinco llegó su debut en el debate de ‘La Isla de las Tentaciones’, también repleto de polémica. Estos dos proyectos profesionales escenificaban el adiós a su inocencia y la bienvenida a ese lado canalla y algo irreverente que su imagen denota.

Alejandra Rubio: ¿adiós a la universidad?

¿Pero qué hay de sus comentados estudios? Hay que recordar que Alejandra se matriculó a los 18 en Diseño en Moda. Su gran pasión era dedicarse al mundo del estilo, pero sufrió una gran decepción al ver que el curso no era como ella esperaba y decidió abandonarlo. Su labor como tertuliana en el programa conducido por Emma García ha hecho que se sospeche que Alejandra Rubio ha dejado atrás otros proyectos. El más importante el grado en Derecho en el que se matriculó en septiembre de 2019. También su labor como imagen de la madrileña discoteca ‘Oh My Club’, si bien es cierto que con la pandemia el ocio nocturno se ha visto muy limitado y el espacio tuvo que cerrar sus puertas. Renuncias que sorprenden ya que en su día comentó que no abandonaría los libros por la televisión.

Hasta hace apenas unos días era un misterio una parte muy importante de su vida, la de sus estudios y es que, pese a la gran actividades de sus redes, la joven ha estado mucho tiempo sin mencionar esta faceta. Esto ha cambiado esta semana, en la que Alejandra ha contado a sus seguidores que tiene entre manos un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con el grado en Derecho que estudia, sino más bien una cortina de humo en su futuro incierto en esta cerrera. ¿Qué pensará su madre sobre este cambio en su idea de futuro?

Para cursar Derecho escogió la prestigiosa Universidad de Nebrija, un centro privado ubicado en el corazón de Madrid. He aquí otra gran contradicción ya que eligió la modalidad presencial porque, según sus palabras, la formación a distancia no era nada aprovechable: «Voy a estudiar Derecho. Voy a ir presencial a clase por las mañanas. Mi pensamiento era entrar a distancia, pero iba a ser un error porque cuesta el triple ponerse a estudiar desde casa y que no te expliquen nada». Sin embargo, en octubre de 2020, la joven se contradice a sí misma al contarle a sus seguidores que se ha vuelto a matricular de Derecho, pero esta vez a distancia y en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

Alejandra Rubio confirmó que se pagaba ella los estudios en Nebrija. El desembolso por el primer curso fue de 700 euros en concepto de reserva de la plaza y 1.200 euros de la matrícula. Pero el gasto más costoso se ha sucedido de manera mensual. La nieta de María Teresa Campos tiene que hacer frente a mensualidades de 730 euros, que por los 10 meses que dura el curso se resuelve en 7.300 euros. Esto hace un total de 9.400 euros únicamente para el pago del primer curso universitario. Hasta ahora, no se tiene constancia de que lo haya finalizado.

Mientras tanto, en la UOC, el curso que comenzó en septiembre y tiene un precio aproximado de 5.000 euros. Desglosado, el montante económico quedaría de la siguiente manera: 240 créditos ECTS por 20’42 que vale cada crédito, lo que da un global de 4.900 euros. Al margen están los 8 euros le cuestan la gestión de matrícula y expediente son 54’54. A eso hay que sumarle los servicios de apoyo al aprendizaje por valor de 86’70 euros y el seguro escolar obligatorio de 1’12 euros.

Desde que lo hiciera público no ha compartido ninguna opinión, ni post, ni storie estudiando. En cambio, sí mucho TikTok y otros hobbies como la pintura. También se ha atrevido a aconsejar algunos de sus libros favoritos a sus ‘followers’. Al mismo tiempo cabe destacar que otro proyecto que tiene completamente paralizado es el de su canal de MTMAD. Debutó como un fichaje de campanillas el 8 febrero de 2019 para enganchar al público más joven, pero su aventura allí finalizó el 13 de diciembre del mismo año. Casi 365 días sin subir contenido.

Donde sí que la hemos visto es colaborando con ‘Fearless Magazine’, una revista de lujo sostenible y fotografía. ¿Se traerá un nuevo desafío profesional entre manos? Saber qué está pasando a día de hoy con sus estudios en una persona que lo comparte absolutamente todo en redes es el gran misterio de la ‘oveja negra’ de Las Campos.