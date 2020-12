Alejandra Rubio deja las cosas claras después de que Jorge Javier llamase «ridícula» a Terelu Campos

Alejandra Rubio ha decidido visitar a su madre, Terelu Campos, en la víspera de Nochebuena. Antes de acceder a la vivienda de la presentadora, la joven desveló cómo pasarán las Navidades y quiénes serán las encargadas de cocinar un menú, que por ahora desconoce. Además, la colaboradora de ‘Viva la Vida’ ha tratado de restar importancia a los enfrentamientos que ha tenido con su tía Carmen Borrego al confesar: «tampoco hay rencillas como tal. Yo solo doy mi opinión y ellas lo saben».

Todo comenzó cuando salió a la palestra que algunos compañeros de Telecinco deslizaron que Alejandra Rubio llegaba a su puesto en ‘Viva la Vida’ con aires de superioridad. Se llegó a decir que llamó «vieja de mierda» a Lydia Lozano, algo que la joven se apresuró a desmentir. Del mismo modo se habló de algunas salidas de tono de Alejandra con su tía. Primero fue Carmen Borrego quien dejó claro que con ella todo está fenomenal: «La adoro. Para mí es como si fuera mi hija. La relación con mi sobrina es fantástica. Con 20 años es normal que no piense lo mismo que yo con 50, lo que pase aquí son cosas que pasan en un plató de televisión. Además, nos tenemos guardadas en el móvil como ‘sobri-crack’ y ‘tía-crack’», comentó. Tema zanjado.

Por otro lado, Alejandra Rubio ha contado cómo se presenta este inicio de Navidad para la familia. Pese a las restricciones, tiene claro que «nos vamos a juntar el máximo de personas posible», que no es otro que 6 en la Comunidad de Madrid, con dos grupos diferentes de convivientes como máximo. De la elaboración de los platos que van a degustar estas fiestas no se va a encargar ella. El arte de la cocina se lo deja a Terelu Campos y Carmen Borrego: «Yo cocinar poco, en casa mi madre y mi tía, las dos». Alejandra también ha confesado que María Teresa Campos estará presente en alguna de las celebraciones. Y es que la matriarca del clan no podía faltar.

Jorge Javier carga brutalmente contra Terelu Campos

Estas palabras de Alejandra Rubio llegan tan solo un día después de que Jorge Javier Vázquez se desmarcara y protagoniza unas durísimas palabras contra la que un día fue su compañera en ‘Sálvame’. El presentador no comparte la manera en la que Terelu gestiona las apariciones televisivas de su hija y arremete contra ella: «Sabes que te quiero, pero me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela».

Jorge Javier va más allá y descarga: «Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú».

El presentador estrella de Telecinco no puede ocultar la decepción que siente con Terelu Campos: «Tu hija no necesita tu defensa. Ni tu apoyo. Ni tu calor en un plató. Laboralmente, no necesita nada de ti. Bueno, sí: que dejes de tutelarla. Alejandra ha llegado a un plató de televisión por su pertenencia a un clan, que es una manera como otra de llegar a la televisión. Lo que para ti es demostrarle apoyo para ella es una zancadilla a su incipiente carrera». ¿Habrá réplica de la Campos?