Zara vende como churros este plumas: el color pega con todo

Cuando viene el frío, toca resguardarnos con la ropa más calentita. Así que anota los jerséis, medias y chaquetones que puedes comprar en las rebajas. Pues ahora Zara vende como churros este plumas.

Lo mejor es que lo consigues un 57% más barato. Y tiene diversidad de detalles que lo hacen una prenda especial para ir siempre más abrigada.

Tendencia top: Zara vende como churros este plumas

Destacamos el plumífero de cuello subido y manga larga acabada en puño. Lleva variedad de detalles que lo hacen mucho más completo. Como la capucha extraíble con cremallera metálica, los bolsillos en delantero ocultos en costura y el bajo ajustable con cordón elástico y stopper. Además se cierra de manera frontal con cremallera oculta por solapa y botones a presión.

Cómo cuidar esta prenda

En color crudo, hay que tener en cuenta de qué está hecho y cómo poder cuidarlo, porque este tipo de prendas no siempre pueden lavarse como otras.

Para Zara, mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

En este caso, el plumón puede lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no limpieza en seco y no usar secadora.

En cuanto a su composición, a destacar que en Inditex trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

Este anorak está confeccionado en 100% poliéster con un forro de 100% poliamida. Y el relleno de 100% poliéster.

Completa tu look

Como ves, el plumas es una chaqueta para llevar en muchas ocasiones, y Zara te aconseja con qué va mejor. Por ejemplo, con los jeans azul fuerte que ahora están rebajados a 12,99 euros; las botas negras con hebilla a 49,99 euros con descuento; la camisa denim que tiene un precio de 12,99 euros; y muchas más prendas que tienes en la web de Zara para comprar en un clic y que tienen un precio más bajo.

El plumífero con un 57% de descuento

Ya puedes hacerte con esta prenda de rebajas. Su precio era de 69,95 euros, luego se rebajó a un precio de 45,99 euros y finalmente lo puedes comprar por 29,99 euros, gracias al descuento del 57%. ¡No te quedes sin él porque se agotan las tallas!