Cuando viene el frío debemos ir lo más calentitas posibles. Y a la vez queremos destacar: tenemos el plumífero más elegante por menos de 50 euros.

Además sirve como regalo perfecto para estas navidades. Para empezar, te lo regalas a ti misma y saldrás ganando.

El plumífero más elegante por menos de 50 euros

Hablamos del abrigo acolchado con capucha, en color negro, y realmente con una elegancia suprema que necesitarás durante Nochevieja. Así que no te duermas, y cómpralo antes de que sea demasiado tarde.

Entre sus características: abrigo acolchado water repellent de cuello solapa y capucha. Lleva manga larga, con bolsillos laterales y cinturón con lazada del mismo tejido.

Con qué materiales se realiza

Desde Inditex trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

Para evaluar su cumplimiento han desarrollado un programa de auditorías y planes de mejora continua. En este caso, este chaquetón está confeccionado en 100% poliamida, 100% poliéster y relleno de 100% poliéster.

Los cuidados del abrigo

Para Zara cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Así recomiendan mantener limpias tus chaquetas y abrigos con sólo ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa.

Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

En este caso, destacan que debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y sin usar secadora.

Muchas prendas para combinar

Lo más importante de este plumífero es que es grueso, no pasarás frío y te acompañará en aquellas fiestas más especiales como fin de año. Por esto es elegido para llevar con vestidos largos, faldas algo más cortas, jerséis debajo, botas de piel en negro, y hasta con jeans cuando toca llevarlos.

Dónde se compra el plumífero

Está en la web de Zara y un precio irresistible que no te puedes perder, porque lo tienes por 49,95 euros, en tallas de la XS a la XXL. Establecen que este artículo es una talla más grande de lo normal, por lo que debes tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo.

También lo puedes buscar en la tienda física donde además te lo prueba sin problema. ¡Verás qué bien te sienta! de paso puedes hacerte con todas aquellas prendas que verás y que puedes lucir en fiestas.