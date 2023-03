Vuelve Umbro a Lefties: las prendas que merecen la pena comprar

Nuevamente llega Umbro a Lefties con variedad de prendas urbanas que bien merece la pena comprar. Tienes de todo, desde sudaderas, a chandals completos, camisetas de manga corta y hasta zapatillas retro que te encantarán tanto para hacer deporte como para vestir.

Mira algunas de ellas, y disfruta con ese look informal que tanto se lleva y siempre al mejor precio.

Llegan las mejores prendas de la colección Umbro a Lefties

Una prenda clave es la sudadera. En este caso, las hay de diversos colores y también con letras estampadas. Resaltamos la sudadera de cuello redondo y manga larga con estampados de Umbro x Lefties en el pecho y en las mangas de la prenda. El cuello, bajo y puños están confeccionados en un agradable punto de canalé.

Está en tallas que van de la S a la XL y su precio es de 17,99 euros. compra, estrena y empieza bien la nueva temporada del año.

Si buscas un pantalón jogger que vaya bien con tu estilo, este es realmente cómodo. Para diario, no te pierdas el pantalón tipo jogger con estampado lateral. Cuenta con bajo y cintura elástica para una mayor comodidad y confort. Su precio es de 15,99 euros y podrás escoger entre las tallas que van de la S a la XL.

Las tienes en diversos colores y es que las zapatillas deportivas son destacadas para poder ir más cómoda todo el día. Van bien con pantalones y sudaderas y con vaqueros.

Hablamos del zapato tipo zapatilla para mujer que está disponible en varios colores: burdeos y verde agua. Destaca por los detalles en contraste de color y pespunte y tiene cierre mediante cordones con suela de goma a contraste.

Su precio es fantástico: 29,99 euros y las tallas son de la 35 a la 41, así puedes elegir desde el color a tu talla, directamente online donde todo son facilidades.

También destacamos la sudadera cropped de corte holgado con cuello capucha y manga larga abullonada. Cuenta con un maxiprint delantero de Umbro x Lefties. Está confeccionada en un cómodo y agradable tejido. Su precio es 15,99 euros con tallas que puedes elegir de la S a la XL. Sus rayas marino y blanco son realmente destacadas y llaman la atención de todos. Lo combinas con los pantalones antes visto, con jogger en rosa y también con las zapatillas a juego.

No te pierdas esta colección que no durará mucho y tiene prendas top para ofrecer un look casual top.