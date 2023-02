La sudadera que tiene toda influencer para esta primavera es de Zara y está agotada

Con estampado y colorista. Así es la sudadera que tiene toda influencer. Está en Zara y no vas a encontrar tallas en la versión online, pero puede ser que se reponga y además también está la tienda física para poder descubrir si allí está.

La llevas con tus vaqueros favoritas, las deportivas de suela alta o bien con botas altas. Te mostramos cómo es esta sudadera que todos quieren.

Esta es la sudadera que tiene toda influencer

Para más señas, debes saber que esta prenda tiene estampación de chicas siendo un dibujo de diversos colores que nos recuerda a algunas de las marcas que hace tiempo establecieron este tipo de diseños.

La sudadera de cuello redondo y manga larga es de color gris, que queda bien con todo, y tiene un diseño oversize para ir en consonancia con la moda actual.

Una prenda sostenible

Si lo que quieres es tener una prenda bien moderna y además que no dañe el medio ambiente, la sudadera es para ti. Está confeccionada en 64% algodón y 36% poliéster, con tejido secundario de 97% algodón y 3% elastano. Y lleva al menos 15% algodón reciclado certificado.

Desde Zara especifican que esta fibra se obtiene a partir del reciclaje de residuos textiles de algodón, ayudando a reducir el consumo de materia prima virgen. Está certificado por organizaciones que realizan el seguimiento desde el origen hasta el producto final. Actualmente trabajamos con Global Recycled Standard (GRS) y Recycled Content Standard (RCS).

Cuidados de la prenda

Para poder alargar la sudadera en el tiempo, hay que cuidarla. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Para mantenerla, debes anotar que la sudadera debe lavarse a máquina max. 30ºC. a centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , con no limpieza en seco, no usar secadora, lavar y planchar al revés.

Cuánto cuesta la prenda que todos quieren

Su precio es de 22,95 euros, realmente un precio ajustado que puedes permitirte especialmente por sus materiales y diseño, y por ser una prenda que contribuye al bienestar del medo ambiente, tan importante para preservar el Planeta.

Busca si hay prendas parecidas o bien si está en la tienda física.