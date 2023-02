Son las zapatillas de deporte más llevadas de todos los tiempos, y es que sientan genial con todo lo que te pongas. Así que si buscas un outfit cómodo y arreglado, estas Converse serán el complemento perfecto y te irán genial.

Son el modelo Converse Chuck Taylor All Star y las puedes comprar en Sprinter, donde hay cantidad de modelos de este tipo.

Tendencia: Converse serán el complemento perfecto

Son altas con plataforma y sirven tanto para niña, como para adolescentes como para mujeres adultas. En este caso, son las zapatillas de modelo clásico y cómodo para el día a día. Están confeccionadas con una parte exterior en color negro con detalles de corazones rojos, porque estas zapatillas se personalizan al paso de los años y siempre son distintas.

En color negro, combinado con blanco en la suela y los corazones de diseño en la parte de detrás, tendrás unas zapatillas que te pondrás en cantidad de ocasiones.

Entre sus características, presentan ajuste con cordones, de caña alta, con suela de plataforma para estar más alta, y también suela de goma para tu mayor comodidad. Ya debes saber que las Converse son realmente unas de las zapatillas con mayor confort de ahí que las veas en todo tipo de pies.

Con qué nos las ponemos

Tienes la suerte de que van bien con cantidad de prendas. Desde jeans más anchos o estrechos, a blazer y traje chaqueta, a vestidos pasando por faldas, con este calzado siempre quedas estupendamente.

Cómo cuidar tus zapatillas

Desde la web de Sprinter, donde las puedes comprar, tienes las instrucciones para poder cuidar antes y mejor estas zapatillas. En este sentido, es importante no meter en la lavadora, limpiar con un trapo húmedo, no usar lejía y no usar secadora. Así te durarán mucho más y es algo que no cuesta nada.

Precio y tallas para poder comprar ya

Estas Converse tienen un precio de 64,99 euros, en tallas que van de la 36 a la 38,50, así que ya puedes estar lista para tener estas zapatillas en tu armario y se compran de una manera bien rápida. Si quieres otros colores también de la misma marca, hay muchas más, tendrás otros precios distintos, pero seguro que encuentras alguna que te va a medida y te encanta, desde las más clásicas a estampados, pasando por color rosa, negro y muchos otros. Ya puedes acceder a este tipo de compra al momento.