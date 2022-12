Zara tiene la blazer más vendida de edición limitada para estas navidades

Cuando quieres vestir de manera elegante o bien informal, Zara tiene la blazer más vendida de edición limitada. Te la pones para esta Navidad y para todas aquellas fiestas que te esperan en este 2023 que viene.

La combinas con variedad de prendas. Vestidos, jeans, faldas, leggings y otros pantalones distintos.

Cómo es la blazer más vendida de edición limitada de Zara

Ya puedes hacerte con esta blazer porque se agotará en breve. Es de brillos y la más elegante para estas fiestas.

Es abierta de cuello redondo y manga larga. Lleva bolsillos delanteros y ese detalle de aplicación en lentejuelas. Su color granate de fondo todavía la hacen más sofisticada.

Desde Inditex trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

En exterior, está confeccionada en 100% poliéster y forro de 100% acrílico.

Cuida de las prendas para que te duren más

Según Zara, es vital ventilar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este sentido, esta blazer es mejor no lavarla, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y es mejor no usar secadora.

Con qué nos ponemos esta blazer de brillos

Con cantidad de prendas y todas las puedes comprar en Zara. Por ejemplo, para un estilo más casual, están los jeans a un precio de 29,95 euros; el sujetador satinado de encaje por un precio de 25,95 euros; las mules de tacón dorado con precio de 69,95 euros; el vestido largo de punto en color negro de 35,95 euros; pantalones negros y hasta diversos vaqueros de colores con los que siempre quedarás bien.

Dónde se compra

Esta blazer de brillos está en la web de Zara y al ser de edición limitada sólo estará durante un tiempo. su precio es de 79,95 euros, y las tallas son de la S a la L. así que no te la pierdas antes de que se agote porque es probable que no se vuelva a reponer.

Lo mejor es que se compra cómodamente en la web de Zara donde tienes tanto diversas prendas como complementos, y así tienes el look completo para las fiestas. Además debes ir pensando en aquellas prendas que te pondrás durante 2023 y las salidas que no te perderás. ¡A por ella y a triunfar!