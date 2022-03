No te extrañe ver esas alpargatas de Springfield en todos lados

Para la próxima temporada es importante tener ya las zapatillas que te vas a poner. De manera que las alpargatas de Springfield son lo más y las vas a ver en todos lados. Son de yute, es decir, sostenibles para contribuir al medio ambiente.

Vamos a ver sus colores, dónde comprarlas y su precio. ¡Ahora no te las puedes perder!

Las alpargatas de Springfield que verás esta temporada

Hablamos de la sandalia plana con plataforma baja, con cierre de hebilla en el tobillo, con tiras cruzadas en el delantero, realizada con yute multicolor.

Este fantástico diseño de colores diferentes hace que pueda combinar con cantidad de prendas. Te las pones en verano por ser más cómodas, para tus caminatas, para ir a la playa o bien en los atardeceres interminables.

Por esto van bien con shorts de diversos colores, a base de jeans, camisetas blancas y negras, y hasta con monos de diversos colores que combinan a la perfección con estas alpargatas que todas quieren.

Y ahora las tienes a tu alcance gracias a la web de Springfield, son tuyas si las compras de esta manera o bien si vas a la tienda física y buscas si están disponibles.

Composición de la sandalia

De un diseño bien tentador y original, debemos fijarnos en sus materiales. Así la suela está confeccionada en TPR, la parte superior es de poliéster y el interior de algodón, y la parte que ya hemos destacado de yute, un material sostenible que se está imponiendo en muchas prendas y objetos, con la finalidad de proteger al medio ambiente.

En este caso, para cuidar esta sandalia, nos recomiendan no lavar, no blanquear, no secar en secadora, no planchar ni tampoco lavar en seco.

Cuánto cuestan las alpargatas

La podemos obtener en la web de Springfield y su precio es de 29,99 euros, mientras que cabe destacar que ahora está en tallas de la 36 a la 41. Y decimos ahora, porque es una alpargata vistosa y que va a dar que hablar, por lo que es posible que las tallas se agoten antes de lo que crees.

Ahora es el momento de comprar. No hace falta buscar mucho, la tienes de manera online, donde compras de forma directa. Mientras que la puedes buscar en la tienda física. Y en esta página tienes muchas opciones para poder también comprar prendas distintas que vayan genial con esta sandalia y con muchas otras.