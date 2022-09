La minifalda de cuadros de Pull&Bear que vuelva a estar de moda

Las faldas de cuadros tipo escocés vuelven. Y se ven en todas las firmas de moda que tienen sus diversos modelos. Aportan ese aire sexy back to school que llevar en cantidad de ocasiones. es el caso de la minifalda de cuadros de Pull&Bear.

Esta es bien original, tanto por su color, textura, diseño… ya la puedes tener en la web de la marca y así combinarla con muchas otras prendas.

Debes tener la minifalda de cuadros de Pull&Bear

En tonos rojos y blancos, y en forma de cuadros, esta falda presenta también detalle de flecos en el bajo siendo entonces bien original y algo distinta a otras faldas que solemos ver en otras tiendas.

Está confeccionada en 44% acrílico – 40% poliéster – 13% algodón – 3% viscosa, y en sus cuidados, desde la web aconsejan no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no usar secadora y realizar la limpieza en seco. Mira bien su etiqueta y sigue sus pasos para que esta falda pueda durarte mucho más.

Chaqueta a juego

Si quieres ir bien conjuntada, te la puedes poner con camisetas de manga corta, larga, blusas o tops. Y con la chaqueta de cuadros del mismo diseño que muestra así un conjunto perfecto para cuando debes ir más elegante.

También lleva el detalle de los flecos, bolsillos delanteros y cierra a través de botones. Otra combinación es con jeans negros y top del mismo color , tal como recomiendan en la web.

En este caso, la chaqueta cuesta 29,99 euros y la tienes en tallas que van de la XS a la L.

Precio y tallas de la falda de cuadros

Para ir a la moda, debes tener una falda de cuadros que es la mar de estilosa y siempre queda perfectamente. La de Pull&Bear tiene un precio de 19,99 euros y la puedes comprar en tallas de la XS a la XL, estando destinada a chicas más jóvenes y ya mujeres adultas según cada talla y cuerpo.

Sea como sea, la vas a lucir durante toda la temporada, con botas altas en negro o si lo prefieres con deportivas en blanco y negro. Está en la web de Pull&Bear donde comprar todo tipo de prendas en un solo clic. Además, es bien rápido y cómodo si necesitas la ropa al momento, la tendrás en pocas horas allí donde quieras, sea en casa, en el trabajo, en la casa de un amigo… ya la puedes tener antes de que se agote.