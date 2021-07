El maquillaje joya o cómo brillar durante el verano

Si eres una amante del maquillaje seguro que, a menudo, te habrás visto en la situación de saber que para una ocasión de día necesitas un look más natural y sencillo. Por suerte tenemos el maquillaje joya para brillar en verano.

Vienen las ocasiones especiales y las noches de fiesta en las que te apetece que tu rostro brille bajo la luna, y por ello te vamos a explicar todo lo que necesitas saber para poner en práctica un maquillaje ideal para este tipo de ocasiones con el que seguro que no dejas de recibir halagos sobre tu mirada durante toda la noche.

Elige bien los colores más adecuados y conquista a quién te propongas con tu mirada

Aunque lo hemos visto en múltiples alfombras rojas por tratarse de un maquillaje que aporta un look de lo más sofisticado, no tener a una maquilladora profesional en casa no te impedirá poder conseguir el perfecto maquillaje joya.

Solo debes aprender a distinguir cuales son las características que lo definen y como puedes aplicarlo en tu rostro para que resalte y favorezca tus facciones a la perfección.

Para asegurarte el éxito con este tipo de maquillaje, lo primero que debes hacer es escoger sombras en tonalidades joya -definitivamente inspiradas en piedras preciosas como el verde esmeralda, el azul zafiro, el morado amatista o el rojo rubí- que intensifiquen tu mirada y logren que tus ojos brillen incluso en entornos poco iluminados.

Y bien, en algunos casos, se trata de colores más oscuros, no debes preocuparte porque será precisamente gracias a ellos que conseguirás aportar profundidad y dramatismo a tu mirada, haciendo que sea cual sea la forma de tus ojos estos se vean elegantes y sensuales.

Las celebrities hace tiempo que lo usan ¡y ahora es tu turno!

Definitivamente, ser tan misteriosa o sensual como Vanessa Paradis, Jessica Chanstain, Mélanie Laurent o Andie MacDowell está al alcance de tu mano si te atreves con este estilo de maquillaje y, sobre todo, si te animas a darle tu propio toque de femme fatal incluyendo pequeños destellos de ‘glitter’ al más puro estilo ‘dolce vita’.

Y si además añades un toque de color plateado o dorado ¡seguro que consigues crear el contraste perfecto para conseguir una mirada más abierta e iluminada!

¿Estas preparada para conseguir el perfecto look de diva de alfombra roja? Aplica todo lo que sabes del maquillaje joya y seguro que triunfas no solo en verano, también todo el año.