El colorete “mágico” de Kiko Milano, un ‘must’ para conseguir el maquillaje viral de efecto frío

Como no podía ser de otra manera, un sinfín de ámbitos están avanzando con el paso del tiempo, y el del maquillaje no iba a ser diferente. Cada vez son más las fórmulas existentes para cada tipo de piel, haciendo que quien las usa pueda lucir una imagen completamente renovada y pulida sin necesidad de gastar mucho dinero. En estas últimas semanas, ha empezado a cobrar especial protagonismo el ya conocido como “maquillaje inteligente”, una técnica que poco a poco está consiguiendo más espacio en algunas de las firmas más destacadas de make up.

El maquillaje inteligente es aquel que, en función del pH de tu piel, consigue adaptarse al tono idóneo que necesitarías, y por ende, el que más te favorecería. De esta manera, los productos que integran esta fórmula se convierten en un must have que no puede faltar en tu neceser, sobre todo teniendo en cuenta que son perfectamente aplicables en muchas zonas del rostro, dando lugar a un resultado profesional de la manera más fácil y rápida.

En los últimos días, en TikTok ha sonado con fuerza un cosmético que ya promete ser el más demandado de cara a los meses venideros. Este no es otro que el colorete transparente de Kiko, el cual ya es considerado por muchos rostros conocidos como “mágico” al adaptarse a cada piel y hacer que ya no sea un problema el hecho de buscar cuál es el mejor color para tu tez. Su nombre en la página web de la firma italiana es Energy Shake Ph Lips & Creeks Coffee Blush de Kiko Milano, y se puede encontrar tanto en tienda online como en física por tan solo 12,99 euros. Un precio perfecto para cualquier bolsillo y que hace justicia a un producto que se puede utilizar tanto en mejillas como labios e incluso nariz para proporcionar el famoso maquillaje efecto frío, el cual ya se está haciendo viral y recrea el efecto del viento invernal en la cara de la manera más bonita y proporcionando un tono rosado tanto en las mejillas como en la barbilla y en las zonas que tienen a sonrojarse cuando las temperaturas son muy bajas. Algo que podría conseguirse gracias a este colorete transparente sin necesidad de hacer uso de decenas de artículos de maquillaje para cada parte del rostro.

Por si fuera poco, este cosmético de Kiko cuenta con una fórmula vegana enriquecida con extracto de semillas de café y propiedades energizantes, lo que demuestra que la marca está plenamente comprometida con el hecho de no hacer uso innecesario de productos químicos, siendo así adecuados para las pieles más sensibles. Además, con este colorete transparente se pone de actualidad una técnica que ya lleva mucho tiempo entre la gente de todos los rincones del planeta y que había caído en el olvido, ya que, hace centenares de años existían en los mercados labiales que reaccionaban a cada tipo de piel al aplicarse.