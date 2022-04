Es del todo original. Caemos rendidas a la cazadora con flecos de Stradivarius con la que Sara Carbonero tendrá un flechazo. En color blanco, ya la puedes tener en tu armario.

Está indicada para esta época del año y aporta magia porque sienta bien y especial con todas aquellas prendas que decidas ponerte.

La cazadora con flecos de Stradivarius que querrás

Y la comprarás ya porque es la que debes ponerte para esta época del año. Hablamos de una cazadora de cuello solapa y manga larga. Presenta el cierre con botones delanteros y lo que más llama la atención es el detalle de flecos a tono.

Materiales y cuidados

Es una prenda superior que está confeccionada en exterior con 98% algodón y 2% poliuretano. Desde la web de Stradivarius, desde donde la compras, dan consejos sobre los cuidados de esta chaqueta. Así se debe lavar a máquina a max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, debe plancharse a máximo 110 º c, no limpiarse en seco ni usar secadora, lavar al revés y por separado.

Con qué lo llevamos

Es una prenda ganadora que va bien con muchas combinaciones posibles. En este caso, también desde Stradivarius recomiendan combinar esta cazadora de flecos con algunas prendas y accesorios que puedes comprar directamente en esta web.

Así tenemos los botines deportivos 29,99 euros; bandolera en negro a 15,99 euros; top en corsé a 15,99 euros; o el short de denim a 19,99 euros. por supuesto, tú eliges cuando la prefieres, desde una cena a dos, para ir a ese evento donde vas a llamar la atención seguro, o en aquella fiesta tan loca como tú.

Cuánto vale esta prenda

Su precio es de 35,99 euros y la tienes en la web de Stradivarius. En este caso, te la compras según tu talla, pues está de la XS a la XL; pero date prisa porque las tallas se agotarán con gran facilidad al ser una chaqueta que todas desean y por esto puede traer cola.

En este caso, la compras directamente en esta web y te ahorras colas y búsquedas algo más largas, pues la tienes ya. Sólo debes escoger tu talla. Mientras que si pasas por una tienda física, entonces también es factible encontrarla y probártela porque verás que sienta de maravilla y es una gozada.

La compras ahora para llevarla ya y además la tienes para diferentes temporadas, ya sea primavera, final de verano y también en otoño.