La blazer que llevó Isabel Díaz Ayuso en El Hormiguero está tirada de precio

Isabel Díaz Ayuso visitó El Hormiguero con un look de Zara, la blazer de cuero que llevó se ha convertido en todo un icono. La presidenta de la Comunidad de Madrid marca tendencia entre las mujeres trabajadoras de todo el país. Su estilo low cost es toda una declaración de intenciones, en sus actos más importantes elige siempre el negro, ya llevó un traje de este color en Nueva York y optó por este tono de blazer con un toque muy especial, la piel de una guerrera. Desprende la misma seguridad que Diaz Ayuso, llegando a la oficina con una blazer que te puede acompañar en tus cenas navideñas.

La blazer efecto piel que llevó Isabel Días Ayuso en El Hormiguero es de Zara y está tirada de precio

La presidenta de la Comunidad de Madrid no duda en apostar por Zara en sus actos oficiales, es una mujer de poco más de 40 años profesional que se ha ganado a pulso su nueva imagen. Ese cambio que la ha llevado a ser mundialmente conocida, no solo en España con su gestión del corazón del país, sino también en Europa o en Estados Unidos donde no ha dudado en viajar en busca de nuevos acuerdos para su comunidad.

En El Hormiguero pudimos ver de nuevo a una Isabel Díaz Ayuso muy segura de sí misma, marcando el estilo que representa a todo un territorio. Vestida con una blazer de polipiel a la última. Esta prenda la podemos comprar tirada de precio en Zara, de las pocas presidentas autonómicas o políticas que viste low cost, Díaz Ayuso demuestra su compromiso con las marcas españolas y nos enseña que vestir bien no significa gastar mucho dinero.

Una blazer cruzada de polipiel como esta es la mejor opción para ir a trabajar, nos servirá también para las cenas de empresas o celebraciones. Tiene un estilo rockero y atemporal que la hacen una prenda de lo más versátil. Un buen fondo de armario que nos combinará con todo, un vestido negro, unos pantalones vaqueros o de vestir o cualquier falda que tengamos en el armario.

El precio de esta blazer que llevó Isabel Díaz Ayuso a El Hormiguero es de 49,95 euros. Un chollazo si tenemos en cuenta que nos llevamos la prenda estrella de cualquier look este otoño-invierno o fiestas navideñas. Antes de que se agote, no dudes en ir a por ella, es una buena inversión como fondo de armario.