Las bailarinas de punta de Mango Outlet que la infanta Sofía podría llevar en su próximo evento

En cuestión de zapatos, hay elegantes y otros que nos ponemos a diario. Ambos conceptos no están reñidos, por lo que se pueden poner indistintamente. Es el caso de las bailarinas de punta de Mango Outlet que debes tener.

Son las indicadas para la realeza y estamos seguros de que, tanto la infanta Sofía como su prima Victoria Federica se las pondrían en próximos eventos.

Debes tener las bailarinas de punta de Mango Outlet

Son de estilo flat, super elegantes, con esa punta que tanto destaca y diversos detalles como es un adorno metalizado en color dorado. Así te la pones para salir, porque es la preferida con jeans o bien con blazer y pantalones.

Aunque también sabes que es la indicada para esos eventos especiales que debes llevar con faldas midi, cortas y especialmente con vestidos donde estas bailarinas destacarán por encima de muchos otros zapatos.

Una de sus señas es que son de color negro. Y esto las hacen más especiales y versátiles, porque como decimos son llevables con cantidad de pantalones de colores pero también con otros más formales.

Ahora, en oferta

Gracias a la web de Mango Outlet tendrás prendas y accesorios como estos a un precio siempre más bajo. Y es que en esta web siempre encontrarás aquello que quieres y continuamente hay ofertas.

En este caso, puedes comprar estas bailarinas, que son total tendencia por un precio más reducido, pues ahora están en oferta. En un inicio costaban 29,99 euros, luego 20,99 euros y finalmente las puedes comprar por 14,99 euros. así te beneficias de un 50% de descuento, es decir, consigues estos zapatos a mitad de precio.

En la web casi no quedan tallas porque es un accesorio realmente diferente. Así que date prisa y hazte con ellas. Y, si tu talla no está disponible, entonces puedes enviar un mail a Mango Outlet para que te avise cuando esté de nuevo este modelo con la talla que has pedido.

Hay más opciones, porque si no es online, puedes consultar si este modelo que te atrapa está en la tienda física. Hay varios establecimientos en diferentes ciudades, así que no tienes excusa para ir a comprarla.

Dentro de esta web, hay prendas que le van perfectas. Como las blazers en color negro, el sujetador satinado fruncido que también está en oferta y ahora está a 5,99 euros, tops de colores, y camisetas que te pondrás en verano.