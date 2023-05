Adiós a no saber qué ponerte: Lefties saca el pantalón perfecto para ir arreglada y cómoda

Hay algunas modas que vuelven, y Lefties saca el pantalón perfecto que es un buen ejemplo de ello. Durante las últimas semanas hemos visto este tipo de prendas en las pasarelas internacionales, y se espera que sea una fuerte tendencia durante el próximo verano. ¿Cuáles son sus principales características y de qué forma te recomiendan combinarlas?

Se trata de un pantalón con pinzas de tiro alto con largo tobillero, un detalle que lo hace ideal para las tardes y noches calurosas. También está confeccionado en un tejido muy cómodo, por lo que podrás llevarlo puesto durante varias horas sin que moleste. Consecuencia de todo ello, debemos afirmar que es una interesante opción para la temporada de eventos de junio a agosto.

Lefties saca el pantalón perfecto

Dos colores sensacionales

Si algo hay que reconocerle a Lefties es la elección de dos de los colores que están causando sensación en Europa y el mundo. Tanto el verde como el blanco roto son dos de los tonos elegidos por las celebrities en sus apariciones públicas más recientes.

Perfectos ambos para llamar la atención entre la multitud, a la hora de la compra tienes que escoger la talla que mejor se adapte a ti. Recuerda que está disponible en cinco tallas en total, que van de la XS a la XL. Revisa muy bien las medidas de cada una de ellas.

Materiales de primera calidad

La comodidad del pantalón está dada por la mezcla de telas usadas en su elaboración: poliéster 78%, viscosa 16% y elastano 6%. Reuniendo estos textiles de primera calidad en una mezcla exclusiva, la marca logra un producto agradable al tacto y muy ligero.

Por otro lado, este artículo puede lavarse a máquina a un máximo de 30° C y plancharse a un máximo de 30° C. Pero debes ser cuidadoso porque desaconsejan aplicar lejía o blanqueador; y tampoco es conveniente limpiarlo en seco ni utilizar la secadora. Así que sigue las instrucciones de la etiqueta para que el pantalón no se estropee antes de tiempo.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este pantalón de tiro alto es de sólo 15,99 euros, así que no tienes excusas para no lucir uno verde o blanco roto. Ya sabes que en Lefties siempre hay ropa al mejor precio y esta es una de ellas.

Recogiéndolo en una de las tiendas de Lefties el envío es gratuito, y dispones de 30 días desde la compra para las devoluciones.