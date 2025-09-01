El simbólico viaje de la Reina Sofía a Grecia en su momento más delicado

Este último verano ha sido complicado para la Reina Sofía. La madre de Felipe VI no ha estado en Mallorca más allá de una visita exprés a la isla para asistir a la tradicional recepción a las autoridades y personalidades de la sociedad balear. En su lugar, doña Sofía ha permanecido al lado de su hermana, la princesa Irene de Grecia, cuyo estado de salud se ha ido debilitando a lo largo de los últimos meses.

Aunque desde la Casa Real no han dado información sobre la situación de la tía del monarca, algunas fuentes han asegurado que el estado de Irene de Grecia es estable dentro de la gravedad, que tiene días mejores y días peores y que los médicos han desaconsejado que viaje a Mallorca. Por eso doña Sofía no ha estado en Marivent este verano, sino que ha preferido quedarse con su hermana, que ha sido su gran apoyo a lo largo de los años.

Irene de Grecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a pesar de que no ha ido a Palma más que para la recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear -en la que participaron por primera vez la princesa Leonor y la infanta Sofía-, la madre del Rey Felipe VI sí que ha hecho otro viaje del que acabamos de tener constancia.

Doña Sofía ha estado recientemente en su país natal, Grecia. Un viaje privado que la abuela paterna de la princesa de Asturias ha hecho por motivos personales. Tal como ha trascendido, la Reina Sofía no ha querido faltar al cumpleaños de su cuñada, la reina Ana María de Grecia, que ha tenido lugar este pasado fin de semana.

La madre de Pablo de Grecia acaba de cumplir 79 años y doña Sofía ha querido pasar con ella su cumpleaños aprovechando que su hermana se encuentra mejor, según han apuntado algunas fuentes. La Reina Sofía mantiene una relación muy estrecha con su familia griega, aunque no siempre tiene la oportunidad de pasar tiempo con ella. De hecho, la última vez que estuvo en Grecia -que se tenga constancia- fue el pasado mes de febrero, durante las celebraciones de la boda del príncipe Nicolás y Chrysi Vardinogiannis.

Ana Maria de Grecia y el príncipe Nicolás en Atenas. (Foto. Gtres)

La relación entre doña Sofía y la reina Ana María siempre ha sido muy estrecha, incluso antes de que la danesa se casara con su hermano. Es más, Ana María fue una de las damas de honor en la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. Ambas se han apoyado mucho en momentos complicados y han estado juntas en etapas felices. Ahora, además, están más unidas todavía por el constante recuerdo del rey Constantino, a quien la Reina Sofía adoraba.

Preocupación por los incendios

A pesar de que a doña Sofía solamente la hemos podido ver en un acto durante todo el verano, la madre del Rey Felipe VI no se ha mantenido ajena a la situación del país. Hace unos días, desde la Fundación Reina Sofía se confirmó que se había puesto en marcha un fondo de emergencia especial de 50.000 euros para ayudar a las personas afectadas por los incendios y contribuir a la recuperación de los entornos naturales que se han quemado.