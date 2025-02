La afición que comparten la Reina Sofía y su sobrino Pablo de Grecia

A pocos días de que se celebre la segunda boda del príncipe Nicolás de Grecia, en las redes sociales se ha publicado un vídeo del príncipe Pablo bailando de manera animada en un local de Atenas. El hijo mayor de los reyes Constantino y Ana María y actual jefe de la casa real griega es un apasionado de la música y no tiene reparos en demostrar sus habilidades al ritmo de las melodías tradicionales siempre que le resulta posible.

En esta ocasión han sido varias cuentas de Instagram las que han compartido vídeos en los que se ve al marido de la princesa Marie-Chantal de Grecia disfrutando de un concierto de Antonis Remos y Despina Vandi en la sala Nox Atenas. En los vídeos Pablo aparece vestido con un traje oscuro y una camisa blanca, derrochando desparpajo y ritmo, incluso con sujetando un vaso sobre la frente. El príncipe no es solamente un apasionado de la música en general, sino en especial de todo lo que tenga que ver con la cultura griega. Por eso no dudó en subirse al escenario y bailar una de las danzas tradicionales, el Zeibekiko de Eudoxia.

Esta danza no es sencilla de bailar, ya que no tiene pasos fijos, sino que se basa en movimientos improvisados que expresan los sentimientos de la persona que lo baila, generalmente, de derrota, tristeza o de sueños no cumplidos. El origen de este baile está en Asia Menor y en principio era una danza reservada a los hombres. El baile toma su nombre de los Zeybeks, una milicia que vivió en la región del Egeo del Imperio Otomano desde finales del siglo XVII hasta principios del XX.

Una de las cosas más importantes es que esta danza es como un ritual, que se baila en solitario, sin ningún tipo de compañía. Aunque en principio era un baile de guerra en pareja, luego pasó a ser algo individual. El bailarín no se avergüenza de manifestar su dolor o sus debilidades y es él el que tiene que escoger la canción con la que pueda expresar su situación personal o su estado de ánimo.

Un hombre no tiene que avergonzarse de manifestar su dolor o sus debilidades. Ignora las convenciones sociales y la condescendencia superficial, escogerá la canción y la letra que exprese su situación personal o estado de ánimo. Aunque no es u un baile social, en los últimos años ha perdido su verdadero significado.

No es la primera vez que el príncipe Pablo sorprende con sus habilidades en el baile, sino que en otras ocasiones se han publicado en redes sociales vídeos del sobrino de la Reina Sofía derrochando desparpajo al son de la música tradicional griega.

Por ejemplo, en septiembre de 2024 el hijo mayor de Ana María de Grecia fue pillado bailando un sirtaki encima de una mesa. En el vídeo que se publicó en las redes sociales se podía ver al príncipe vestido con un pantalón blanco y una chaqueta azul mientras el resto de los asistentes a la velada le aplaudían.

El sirtaki es una de las danzas más populares de Grecia, pero su origen se remonta a la película Zorba, el Griego de 1964, protagonizada por Anthony Queen. La coreografía fue creada por Giorgos Provias y se popularizó muy rápidamente. Se baila en formación lineal o circular y el ritmo se va acelerando a medida que avanza la música.

La Reina Sofía y el baile

El príncipe Pablo no es el único bailarín de la familia real de Grecia. La Reina Sofía y su hermana la princesa Irene son unas auténticas apasionadas de la música y suelen acudir con regularidad a conciertos, tanto de manera oficial como privada. Además de disfrutar de la música de esta manera, a la madre del Rey Felipe VI se la ha podido ver derrochando ritmo al son de la música tradicional de Grecia.

En el año 2018 la Reina Sofía hizo una visita a Creta con motivo del 40 aniversario de la universidad. La madre del Rey participó en una celebración en el Museo Arqueológico de Heraclión y allí, junto a su hermana Irene, se animó a bailar un pentozali, una típica danza cretense que se baila en grupo. Asimismo, en su juventud solía bailar el sirtaki.

Además de los bailes en Grecia, también en España la Reina Sofía ha demostrado sus habilidades sobre la pista. Por ejemplo, en la boda de Marta Urquijo en marzo de 2024. La madre del Rey Felipe VI fue una de las asistentes al enlace en Madrid y no tuvo reparos en animarse a bailar en el medio de la pista. Sin duda, doña Sofía es una auténtica dancing queen, al más puro estilo del tema que Abba estrenó la víspera de la boda de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y que, por cierto, era la canción favorita de la Reina Isabel II.