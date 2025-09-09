La serie de barrio que tiene como ilustre fan a la Reina Letizia

De los gustos cinematográficos y literarios de la Reina Letizia es habitual que trascienda información, ya sea porque vemos los ejemplares que se lleva cuando visita la Feria del libro en sus visitas oficiales o porque se publican los detalles de las películas que va a ver al cine con el Rey Felipe VI o con sus hijas. Sin embargo, de los programas o series que sigue en televisión no se tiene tanta información.

Intuimos que no se va a perder la adaptación a la pequeña pantalla de la novela Las hijas de la criada de su gran amiga Sonsoles Ónega, pero ahora sabemos también que le divierten las series con un toque de humor y más cercanas a la vida cotidiana, como es el caso de la producción Poquita fe.

La Reina Letizia en un festival de cine. (Foto: Gtres)

La serie ha presentado en el FestVal de Vitoria su nueva temporada, que se estrenará la última semana de septiembre en Movistar +. Nuevos capítulos protagonizados por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, entre otros, que han estado acompañados por los creadores de la producción, Pepón Montero y Juan Maidagán.

La serie tiene un carácter costumbrista, ya que se centra en las rutinas de una pareja que vive en el madrileño barrio de Moratalaz y que comparte protagonismo con una serie de figuras secundarias que entran y salen de su día a día. Tal ha sido el éxito de la trama que ya se ha anunciado una versión para Alemania, eso sí, adaptada a la realidad social del país.

Una producción muy entretenida de la que ahora sabemos que es seguidora la Reina Letizia. Así lo ha confirmado la actriz Julia de Castro, que ha contado a Vertele que se encontró con la Reina Letizia en Ámsterdam y la esposa de Felipe VI le dijo que en casa se reían mucho con la serie. «¡Cómo nos reímos en casa!», ha revelado que le dijo la Reina. No obstante no ha dado más detalles de en qué circunstancias se produjo el encuentro o si fue durante un viaje oficial o privado y tampoco sabemos si la ve doña Letizia con el Rey Felipe o si también la princesa Leonor y la infanta Sofía la siguen.

Un detalle que refleja perfectamente la universalidad de las tramas de la serie, que aborda problemas cotidianos que se pueden dar en cualquier entorno, ya sea en un palacio o en un barrio común. Discusiones de pareja, problemas con un vecino, con un cuñado o decisiones sobre la compra son cosas que afectan de manera universal a las personas, aunque a veces haya matices dependiendo del lugar en el que se resida o de la situación particular. Precisamente por eso series como Poquita fe pueden entretener a cualquier.

En el caso de esta producción en concreto, más allá de los problemas universales, hay que tener en cuenta que la acción discurre de manera principal en el barrio de Moratalaz, que se encuentra muy cerca del lugar en el que vivía la Reina Letizia cuando empezó su relación con don Felipe: Valdebernardo.