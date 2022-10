El ‘sartenazo’ de Karlos Arguiñano a Carlos de Inglaterra

No es ningún secreto que a Karlos Arguiñano le gusta recurrir al sentido del humor siempre que puede y en cualquier circunstancia, pero hay ocasiones en las que hay que ponerse serio. Sobre todo, en lo que respecta a la comida. Hace algunas semanas, coincidiendo con las exequias de la Reina Isabel, el cocinero sorprendió a sus espectadores al hacer un curioso chiste sobre la duración de la despedida de la monarca y ahora ha puesto a su hijo, el nuevo Rey Carlos III en el punto de mira.

Poco antes de finalizar uno de sus últimos programas, el chef ha hecho un comentario con el que ha criticado los gustos gastronómicos del recién estrenado Rey. Ha sido tras finalizar la elaboración de una receta de carrilleras de cerdo, sobre la cual, el cocinero ha dicho varias cosas: «Qué bueno es el cerdo, qué rico es. El cerdo, más de una vez… El doctor Marañón ya lo dijo, ha salvado más vidas que la penicilina. Es una carne muy solicitada en las carnicerías», ha dicho el vasco sobre esta receta de carrilleras en salsa de Oporto.

Además de explicar todo lo bueno del plato y cómo se elabora la receta, Karlos no ha dudado en aprovechar para comparar la gastronomía española con la británica, motivo por el cual ha sacado a relucir el nombre del monarca. «El Rey Carlos de Inglaterra comerá rico, pero más rico que esto no. Os lo digo yo, que soy de la misma quinta que el Carlos de Inglaterra. Él sabrá mucho de la caza del zorro, pero de ñam ñam aquí, Arguiñano y en Antena 3», ha dicho tajante.

Unas divertida broma con la que el vasco ha dado a entender que las recetas españolas superan a las británicas, aunque esto es algo que en la cultura popular siempre se ha comentado. De hecho, en más de una ocasión se ha hablado de los ingredientes que la Reina Isabel prohibía en sus menús, como es el caso del ajo, tan típico de la gastronomía española. Sobre el nuevo monarca, ya ha trascendido que ha prohibido terminantemente que se sirva foi en su mesa, no tanto porque no le guste, sino por una cuestión ética. El Rey Carlos es un firme defensor del medio ambiente y la naturaleza y no tolera nada que tenga que ver con el maltrato animal, por lo que no admite que se cebe a los animales para engordarles el hígado.

«Aquí no vendrá, aquí hay que trabajar. Estará a otra cosa».

Con qué naturalidad mete los embistes, es el puto amo. pic.twitter.com/8iiAGhqNfJ — The Lion (@loloutlaw) September 24, 2022

No es la primera vez que el cocinero se acuerda del monarca. Ya cuando murió la Reina Isabel, Karlos Arguiñano hizo un chiste sobre el nuevo Rey: «¿Y cómo estará mi tocayo, Carlos? ¡Qué nervios, a esta edad a trabajar! Este que no ha hecho más que cazar zorros. No ha estado vendimiando», dijo entonces el vasco, haciendo gala de su fina ironía.