El primo de la Reina Isabel, acusado por supuesto abuso de un menor de edad

Podría decirse que hay algunos familiares de la Reina Isabel que han resultado ser un verdadero quebradero de cabeza para la monarca en vida. En primer lugar, su hijo, el príncipe Andrés, era salpicado por un supuesto delito de abuso sexual, y ahora, ha podido saberse que el primo de la monarca, Lord Mountbatten, ha sido acusado de la misma manera que el duque de York. Algo que probablemente habría alterado la paz de la soberana si aún siguiera con vida.

Pese a que fue el 27 de agosto de 1979 cuando el también tío del duque de Edimburgo fue asesinado por el IRA mientras disfrutaba de sus vacaciones de verano en Cassiebaw, Irlanda, no ha sido hasta ahora cuando una de sus supuestas víctimas ha confesado un crimen de lo más inesperado. Y es que, Arthur Smyth ha asegurado que Mountbatten abusó de él hasta en dos ocasiones en 1977 cuando permanecía alojado en el hogar de niños Kincora de Irlanda del Norte. Un testimonio que se han atrevido a contar con nada más y nada menos que 56 años, razón por la que el Tribunal Superior de Belfast ha accedido a escuchar su denuncia, en la cual también señala haber sufrido este tipo de malos tratos por parte del conocido allí como “la bestia de Kincora”, William McGrath, que posteriormente le habría presentado a un extraño “de lujo” que sería Louis: “Vas a conocer a un amigo especial. Y dije, ‘¿Oh, en serio?’ Fue entonces cuando me llevó a esa habitación. Había una oficina grande, con un escritorio y una ducha. El nombre del extraño nunca se mencionó en la habitación. Me hizo darme una ducha y luego McGrath bajó a buscarme”, ha asegurado el declarante para Sunday Life, señalando además que no pudo saber quién era ese misterioso hombre hasta años más tarde.

Doble vinculación con la Familia Real británica

Cabe destacar que Lord Mountbatten no solo fue el primo de la Reina Isabel, sino también el tío del esposo de la soberana, el príncipe Felipe de Edimburgo. Por este motivo, su trágica pérdida marcó un antes y un después dentro del clan Windsor, ya que su fallecimiento tuvo lugar en terribles circunstancias y a consecuencia de un asesinato llevado a cabo por el Ejército Republicano Irlandés cuando se encontraba en plenas vacaciones y en un paseo en barco. Pero lo cierto es que, cuando estaba dentro de la embarcación, tan solo se encontraba a dos decenas de kilómetros de una zona en la que el grupo terrorista IRA se refugiaba habitualmente, razón por la que la banda aprovechó para detonar una bomba de 23 kilos de explosivo por medio de control remoto.

En un primer momento, varios pescadores pudieron rescatar a Lord Mountbatten con vida, pero murió instantes después por la gravedad del las heridas que presentaba. Algo que, como no podía ser de otra manera, aparece reflejado en la serie de The Crown.