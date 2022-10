Desmontando a Sarah Ferguson: De repudiada a ‘soporte’ en la sombra de los Windsor

Ha sido durante mucho tiempo una pieza incómoda para parte de la Familia Real, pero también un gran apoyo para otros. Sarah Ferguson afronta este sábado su primer cumpleaños desde la muerte de la Reina Isabel. La duquesa de York, que cumple 63 años, conservó su título tras su polémico divorcio del príncipe Andrés pero, al igual que en el caso de Diana de Gales, no mantuvo el estatus de Alteza Real.

A pesar del fuerte escándalo en el que se vio implicada y que, sin embargo, ha quedado en prácticamente una anécdota tras la crisis de imagen de su ex marido, el príncipe Andrés, Sarah supo cómo volver -al menos en parte- al seno de la Familia Real. Es cierto que el duque de Edimburgo nunca le perdonó el bochorno que supuso para la reputación de los Windsor aquel reportaje en el que John Bryan le chupaba el dedo del pie y, de hecho, nunca más quiso cruzar palabra con ella, pero la Reina Isabel ‘se ablandó’ con el tiempo. La prueba más clara de esto no la tenemos en Sarah Ferguson, sino en Camila Parker-Bowles. De vetar a la mujer a la que su hijo mayor siempre amó, a declarar públicamente que deseaba que fuera nombrada reina consorte llegado el momento. Un cambio de actitud que demuestra que, al fin y al cabo, el tiempo pone todo en su sitio.

Pues bien, con Sarah Ferguson la situación guarda algunas similitudes, al menos, en el ámbito privado. La duquesa de York nunca regresó de manera oficial a la Familia Real -Felipe de Edimburgo se habría opuesto frontalmente-, pero a nadie le era ajeno que su relación con el príncipe Andrés era estrecha y que incluso convivían bajo el mismo techo, sin dar más pasos a nivel público. Ha sido a lo largo de los años su amiga y confidente, en realidad, el amor de su vida, especialmente en las horas más bajas. Algo a lo que la Reina Isabel no ha quedado al margen, sobre todo si se tiene en cuenta que siempre se ha dicho que el duque de York era su hijo favorito, lo que se ha demostrado en sus horas más bajas cuando, como madre, ha estado siempre a su lado.

Ahora, con el nuevo escenario que se plantea para la institución, todavía no se tienen noticias sobre cuál va a ser el futuro más inmediato de los duques de York. Sí sabemos que permanecen en el Royal Lodge. Una residencia ubicada en Windsor a la que el Duque tiene derecho durante 75 años, después de que se comprometiera a pagar de su bolsillo los gastos para sus reformas, que ascendían a casi ocho millones de libras. Se comenta que, en caso de que Carlos decidiera que ya no pudiera vivir allí, tendría que retornarle la cantidad que invirtió, pero esto es algo que no se ha confirmado de manera oficial.

Es más, han sido ellos los que se han hecho cargo de los perros de la monarca. Al fin y al cabo, fue Andrés el que le regaló a Sandy y a Muick a la soberana. La propia Sarah Ferguson daba recientemente unas declaraciones en las que comentaba lo feliz que estaba de poder cuidar de los corgis de la Reina Isabel, que era para ella todo un orgullo.

Un vínculo con la princesa de Gales

Se ha dicho siempre que entre Sarah Ferguson y Diana de Gales había una relación muy especial. Al fin y al cabo, ambas tuvieron que atravesar por circunstancias en parte parecidas en su incorporación a la Familia Real, lo que las convirtió, al menos durante un tiempo, en cómplices. Sin embargo, mientras que a Diana de Gales se la ha admirado en todas partes y a lo largo de los años por su elegancia y estilo, nadie habla de los looks de Fergie por su clase, sino más bien por lo peculiares y llamativos que son. Una realidad que no siempre es acertada. Es más, si bien es cierto que la actual princesa de Gales ha rendido homenaje en muchas ocasiones a la que hubiera sido su suegra, también comparte estilo con la madre de las princesas Beatriz y Eugenia. Algo que ha quedado patente en algunos de sus looks y que ha pasado desapercibido la mayoría de las veces.