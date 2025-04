El estado de salud de la reina Sonia de Noruega se ha convertido en uno de los temas que más atención está acaparando, tanto en el país nórdico como en otras zonas. La esposa del rey Harald tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital de Oslo cuando se encontraba disfrutando de unos días de descanso con motivo de la Pascua.

Fuentes oficiales confirmaron que la madre del príncipe heredero fue ingresada a consecuencia de unos problemas respiratorios. Una situación que generó cierta alarma en el país ya que en los últimos tiempos la reina ha tenido varios contratiempos de salud. Entre ellos, una fibrilación auricular por la que tuvo que pasar por quirófano para implantarle un marcapasos.

La reina Sonia de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Pocos días después la reina Sonia fue dada de alta y ya se encuentra descansando en su residencia oficial, y se espera que en unos días pueda retomar su agenda oficial. De hecho, aunque no está prevista su presencia en el funeral del Papa Francisco -al que van a acudir los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit-, sí que se ha confirmado que la semana próxima la reina tiene al menos un compromiso junto al rey.

Pese a esto, en los últimos días ha aumentado la alarma sobre su estado de salud, sobre todo, por su situación a lo largo de los meses pasados y los episodios que ha sufrido la reina. Por eso, algunos medios han intentado ponerse en contacto con la casa real y hablar con miembros de la familia, en especial, después de que una conocida cadena de televisión publicara por error un rótulo en el que se anunciaba la muerte de Sonia de Noruega.

La reina Sonia con su marido y el príncipe Haakon. (Foto: Gtres)

Las palabras del príncipe Haakon

Aprovechando una visita oficial del heredero a Haakon, los medios han querido preguntarle sobre la situación de su madre. El príncipe no ha dudado en pronunciarse brevemente ante los corresponsales de la cadena pública NRK.

El hijo de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha dicho que su madre se encuentra algo mejor, aunque no ha restado gravedad a la situación: «Ella se siente un poco mejor ahora. Creo que hay motivos para preocuparse al decidir trasladarla en helicóptero al hospital», ha dicho el marido de la princesa Mette-Marit.

No obstante, fuentes oficiales han confirmado que las pruebas que se le han realizado a la reina Sonia no revelan nada que implique gravedad. No obstante, no hay que obviar que para ella es el segundo ingreso repentino en apenas unos meses, después de que la tuvieran que hospitalizar por otro problema cardíaco.

El estado de salud tanto del rey como de la reina ha generado bastante preocupación a la familia real en los últimos tiempos, a lo que hay que añadir la delicada situación que atraviesa la institución a raíz de las polémicas que han rodeado al hijo mayor de la princesa Mette-Marit y a la princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett.