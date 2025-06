Aunque no es habitual que los Reyes hablen de temas personales o relacionados con sus hijas, los gestos y las miradas les delatan. Imposible no percibir el orgullo que siente el Rey Felipe a cada paso que da su hija mayor, en especial, ahora que está centrada en su formación militar. De la misma manera, la satisfacción de la Reina Letizia cuando escucha hablar en público a la princesa de Asturias, ya que ella misma se encarga de asesorarla en estas cuestiones. Con la infanta Sofía es igual, aunque no se percibe tanto dado que la benjamina de la Familia Real tiene una menor exposición pública.

La princesa Leonor en el Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

A pesar de que los gestos y las miradas delatan a los Reyes, escucharles hablando de lo orgullosos que están de sus hijas es un punto más, aunque esto es algo que no se suele producir en escenarios públicos, salvo excepciones. Precisamente una excepción es lo que ha tenido lugar en uno de los últimos actos de doña Letizia, en el que ha coincidido, por cierto, con Alejandra y Richard Gere o con Jorge Blass.

Ha sido en un acto oficial en la sede del Banco Santander, en el que el periodista Ángel Expósito ha ejercido de maestro de ceremonias. El veterano comunicador ha aprovechado la presencia de la Reina para mandarle un mensaje y hacer una referencia a la princesa de Asturias, a la que doña Letizia ha querido responder.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Las palabras de Ángel Expósito

Desde el escenario y ante una audiencia muy atenta, Ángel Expósito le ha dicho a la Reina que debe de estar muy orgullosa de la princesa Leonor y todo lo que ha hecho hasta ahora: «La princesa Leonor está terminando su formación en Elcano. No sé cuántos de ustedes han estado embarcados a bordo de una fragata, pero les aseguro que una fragata española alrededor del mundo es un chute de hispanidad impresionante», ha comentado Expósito.

Ángel Expósito en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

«En muy pocos días, la próxima Reina de España se va a embarcar en la fragata Méndez Núñez creo que es por el Mediterráneo», ha dicho el periodista, ante lo que la Reina Letizia ha puntualizado que se trata de la Blas de Lezo. «Quiero pensar que ese orgullo tiene que ser absolutamente infinito, señora. ¿Es así?», ha preguntado Expósito a doña Letizia. «Lo es, lo es», ha dicho la Reina, antes de que los asistentes comenzaran a aplaudir.

Unos días de descanso

Se espera que la princesa de Asturias embarque en la fragata Blas de Lezo en los próximos días y estará a bordo hasta principios del mes de julio. Será entonces cuando viaje a Gijón para volver a subir a Elcano y realizar la parte final de la travesía hasta Marín. Después del verano empezará el último año de su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier.