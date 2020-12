Por fin el rey Felipe ha vuelto a la actividad presencial. Después de que hace algo más de diez días desde la Casa de S.M. el Rey se anunciara que el monarca iba a permanecer en cuarentena por un contacto de riesgo con un positivo en coronavirus, hoy el jefe del Estado ha retomado su agenda. Lo ha hecho en el Palacio de El Pardo, justo un día después de que se cumplan los diez días de cuarentena preventiva, a pesar de que el resultado de su prueba ha sido negativo.

Don Felipe ha presidido XXXI sesión ordinaria del Patronato de Fundación Carolina, que tiene el propósito de promover las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. Una institución que se constituyó en el año 2000 y que por su naturaleza, mandato y funciones es única en el sistema español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El monarca ostenta en la actualidad la presidencia de honor de la fundación.

En esta cita, en la que todos los asistentes han llevado mascarilla y se han respetado de manera escrupulosa las distancias de seguridad, don Felipe ha coincidido con el presidente del Gobierno y otros miembros relevantes del Ejecutivo, así como importantes figuras del mundo de la economía.

Aunque en un primer momento, cuando se hizo pública el viernes pasado la agenda de actos de la Familia Real, no había constancia de esta cita para don Felipe, fuentes de la fundación han confirmado a “Monarquía Confidencial” que desde Zarzuela se instó a seguir con los preparativos del encuentro, previsto para la fecha en la que se ha celebrado, y que solo se modificaría si el monarca diera positivo, algo que no ha ocurrido. Pese a todo, no cabe duda de que doña Letizia ha sido la gran protagonista de la agenda en los últimos días, incluso ‘sustituyendo’ al Rey en actos tan relevantes como la entrega de los Premios Rey Jaume I en Valencia, o la inauguración de una cumbre sobre turismo en Sevilla, a cuya asistencia estaban anunciados tanto el Rey como la Reina.

Pese a haber estado aislado, el rey Felipe ha mantenido su actividad oficial de manera telemática y sin contacto con el personal. Hace unos días, de hecho, intervenía por videoconferencia en el V Foro de la Unión Por el Mediterráneo (UPM) que se celebraba en Barcelona.

Por ahora, y salvo que haya alguna sorpresa en las próximas horas, será doña Letizia quien ponga el cierre a esta semana en términos institucionales con una reunión de trabajo de la Fundación de Español Urgente, FundéuRAE. Ya mañana tendremos constancia de las actividades previstas para la Familia Real la próxima semana, una semana marcada por un especial aniversario y días festivos.