El príncipe Guillermo emociona a su maestra de repostería en su 90 cumpleaños

El príncipe Guillermo ha querido felicitar a Mary Berry en una fecha muy especial para la presentadora y escritora especializada en temas gastronómicos. El hijo mayor del rey Carlos III ha aprovechado el 90 cumpleaños de Berry, con la que ha podido coincidir en alguna ocasión y a la que considera su maestra en sus pinitos como repostero, para enviarle un emotivo mensaje en el que le ha deseado un feliz cumpleaños.

El marido de Kate Middleton ha sorprendido a la presentadora, que no se esperaba en ningún caso recibir esta entrañable felicitación por parte del príncipe de Gales. Ha sido en un programa especial en el que se ha rendido homenaje a la trayectoria de Mary Berry en el que se ha emitido el vídeo del príncipe Guillermo.

El príncipe Guillermo sorprende a Mary Berry. (Foto: BBC)

Un breve clip grabado a modo de selfie directamente por el marido de Kate Middleton, en lo que parecen ser los jardines de su casa en Windsor o bien en los de su residencia campestre en Norfolk. Vestido con un jersey de color azul claro y aún con barba, Guillermo ha felicitado a Mary Berry por su 90 cumpleaños y le ha dicho que es un tesoro nacional.

Los encargados de presentar el espacio le han dicho a Mary Berry que había muchos mensajes para ella en este día tan importante, pero el primero de ellos venía de alguien muy especial que asegura que ella le ha enseñado todo lo que sabe de repostería. La veterana especialista se ha mostrado muy emocionada y a la vez sorprendida cuando ha descubierto que se trataba del príncipe de Gales.

Mary Berry en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

«Hola Mary, te deseo un muy feliz 90 cumpleaños. Eres un auténtico tesoro nacional y nos ha encantado trabajar contigo a lo largo de los años. Espero que tengas un día fantástico», ha dicho el heredero, que no ha dudado en tirar de sentido del humor y hacer una broma. «No quiero pensar en quién estará haciendo hoy tu pastel, y las críticas que va a recibir… pero buena suerte y espero que vaya muy bien», ha terminado el príncipe de Gales. Ante este mensaje, Mary Berry ha comentado que era un gran honor para ella y apenas ha podido contener las lágrimas. Además de este vídeo, el príncipe Guillermo también quiso felicitar a Mary Berry con un mensaje que compartió a través del perfil oficial de los príncipes de Gales.

La relación de Guillermo y Mary Berry

No es de extrañar que Guillermo haya felicitado a la veterana repostera en este aniversario tan especial, ya que la conoce desde hace tiempo y ha podido pasar a su lado algunos momentos muy entrañables. Por ejemplo, en el año 2019, tanto Guillermo como Kate Middleton aparecieron junto a Mary Berry en un episodio especial de Navidad del programa The Great British Bake Off .

Allí ambos explicaron cómo la repostería de Mary había impactado en su familia: «Una de las primeras palabras del príncipe Luis fue Mary, porque a su altura están todos mis libros de cocina en la estantería de la cocina», reveló Kate.