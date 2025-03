Un año del anuncio más difícil de Kate Middleton: la vuelta a la normalidad de la princesa

El 22 de marzo de 2024 todas las miradas se dirigieron al Reino Unido. Después de semanas de rumores y especulaciones de todo tipo, la princesa de Gales por fin ponía fin a los comentarios en un vídeo de apenas unos minutos en el que confesaba lo que realmente le ocurría. En primera persona y sin recurrir a comunicados o a agentes externos, Kate Middleton revelaba que padecía cáncer y anunciaba que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

El anuncio de la esposa del príncipe Guillermo se entendió como una respuesta ante la falta de información sobre su estado por parte de fuentes oficiales. A principios de año el Palacio de Kensington se limitó a decir que la princesa se había tenido que someter a una intervención abdominal, pero no hubo fotografías de ella a la entrada o salida del hospital, no más datos que estaría de baja varias semanas. Una gestión muy distinta a la naturalidad con la que se trató la enfermedad del rey Carlos III, de quien supimos rápidamente que tenía cáncer, aunque no se reveló el tipo porque no se quería que se pusiera el foco solamente en una clase de cáncer.

El vídeo de la princesa de Gales, grabado en los jardines de Windsor, se emitía después de la polémica surgida en torno a la fotografía que se publicó en las redes sociales de los príncipes con motivo de la celebración del Día de la Madre. Una imagen retocada mediante programas de edición que llevó a la propia Kate Middleton a reconocer que había sido manipulada y que generó una gran controversia en todo el mundo, pero, en especial, en el Reino Unido. De hecho, desde entonces se modificaron algunas de las estrategias de comunicación del Palacio de Kensington.

En el clip, Kate Middleton aparecía vestida de manera casual, con un jersey de rayas y unos pantalones vaqueros. Sentada en un banco en un entorno natural, la princesa apenas llevaba maquillaje y miraba de frente a la audiencia mientras anunciaba la noticia: «Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. En enero, me sometí a una cirugía abdominal en Londres y, en ese momento, se consideró que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación detectaron que sí había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras etapas de dicho tratamiento», dijo la princesa de Gales.

El vídeo generó una gran conmoción en todo el mundo, ya que a pesar de los rumores, no se esperaba que la situación de la princesa fuera de esta gravedad. Desde entonces las especulaciones cesaron y se hizo una especie de pacto en los medios para permitir a la familia real pasar esta etapa de una manera tranquila y sin molestias.

Apariciones puntuales

No sería hasta el mes de junio cuando el mismo Palacio de Kensington anunció que el tratamiento de la princesa iba bien y que, por tanto, iba a participar en algunas citas puntuales. Desde el primer momento se dejó claro que la vuelta a la agenda de Kate Middleton estaría marcada por las recomendaciones de los médicos y que no se iba a hacer presión sobre ella. La princesa participó en el Trooping the Colour y en la final masculina de Wimbledon. Tiempo después ella misma contó que llevaba un dispositivo implantado que le suministraba la quimioterapia.

El final del tratamiento

Tras el verano y, a través de un nuevo y emotivo vídeo, el Palacio de Kensington confirmó que Kate Middleton había finalizado el tratamiento y que ahora su objetivo era mantenerse libre de cáncer. «Entro en una nueva fase de recuperación», dijo en este vídeo. La princesa empezó a retomar algunos de sus compromisos, aunque ha sido ya en 2025 cuando la normalidad ha vuelto a su agenda oficial.

Vuelta a la rutina

En una visita sorpresa al Royal Marsden Hospital -del que es ahora patrocinadora- Kate Middleton reveló que los médicos le habían dicho que su cáncer estaba en remisión, al tiempo que dijo que había sido allí donde se había realizado, en privado, el tratamiento.

Poco a poco ha ido participando en más actos institucionales, pero, según fuentes cercanas a la pareja, la enfermedad ha cambiado a ambos, en especial a Kate Middleton. La princesa quiere centrar su trabajo en causas que considera importantes y necesita poner por delante a su familia, sobre todo hasta que sean ellos los que tengan que estar en la primera línea de la Corona. Prueba de ello es que se ausentaron a la entrega de los premios BAFTA por unas vacaciones familiares.

A pesar de que este aniversario es un poco amargo, tanto los príncipes como el resto de la familia real miran al futuro con ilusión después de haber pasado la que, sin duda, ha sido la etapa más difícil a la que han tenido que hacer frente en los últimos años.