Kate Middleton no irá a los BAFTA: recordamos sus mejores ‘looks’ en la gala

Este año no veremos a la princesa de Gales en la alfombra roja de los premios BAFTA. A pesar de que Kate Middleton ha ido retomando poco a poco sus compromisos tras confirmarse que su cáncer está en remisión, los príncipes no estarán en esta importante cita con el cine, como sí han hecho otros años. La razón de su ausencia no es otra que las vacaciones de sus hijos. Los príncipes Jorge, Carlota y Luis tienen ahora unos días de descanso en el Lambrook School y sus padres han dejado claro desde hace algún tiempo que la prioridad para ellos es estar con su familia, por encima incluso de las obligaciones institucionales.

A pesar de que Kate Middleton y Guillermo no pasarán por la alfombra roja, el compromiso del heredero con la academia es firme. Él mismo participó hace unos días en una visita a la London Screen Academy, en la que pudimos verle ejerciendo como improvisado cámara y hablando con algunos estudiantes.

Los príncipes de Gales en los BAFTA de 2023. (Foto: Gtres)

Son muchas las personalidades que participarán en la ceremonia y que lucirán sus mejores galas en Londres este fin de semana. Una velada llena de sofisticación y elegancia en la que se echará de menos a la princesa de Gales. Desde aquí hemos querido recordar algunos de sus mejores looks en esta cita, en la que la Kate Middleton siempre ha deslumbrado como una estrella.

La elegancia de Kate Middleton

Han sido numerosas las ocasiones en las que la princesa de Gales ha participado en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA en compañía del príncipe Guillermo. Un acto en el que Kate Middleton siempre ha derrochado elegancia con sus estilismos, muchos de ellos de color claro.

A pesar de que tiene a su disposición un armario de ensueño y de que puede recurrir a cualquier firma, precisamente en esta cita Kate Middleton ha apostado varias veces por reciclar vestido y no estrenar. Una forma de darle una nueva vida a su armario que muestra su compromiso con la moda sostenible.

Kate Middleton en los BAFTA de 2019. (Foto: Gtres)

Entre los modelos más recordados se encuentra, por ejemplo, el precioso vestido blanco de Alexander McQueen que llevó en 2023 combinado con unos pendientes de Zara y unos guantes negros. Un diseño que lució también en 2019. De la misma manera, en 2020 llevó un vestido floral de la misma firma que luego modificó y lució en otra cita oficial. Otro de los más recordados es el vaporoso diseño verde que escogió en 2018, poco antes de dar a luz al príncipe Luis.

La nueva estrategia de la princesa

Los looks de la princesa de Gales siempre son uno de los temas que más atención acapara, al igual que ocurre con otras royals. Sin embargo, esta es una cuestión que disgusta a Kate Middleton, que quiere que se ponga el foco en su trabajo y no en la ropa que lleva. Una situación que también ha experimentado la Reina Letizia a lo largo de los años, aunque ella la ha aprovechado para dar visibilidad a firmas españolas poco conocidas y con una filosofía sostenible.

Los príncipes de Gales en los BAFTA de 2020. (Foto: Gtres)

En el caso de Kate Middleton, recientemente se ha publicado que fuentes oficiales no iban a dar información constante sobre el vestuario de la princesa, para evitar que su ropa sea el tema que centre la atención. Esto no significa que no se vaya a hablar de su ropa, pero, al menos, sí que es un golpe de efecto para intentar que sean otros temas los que ocupen los titulares.