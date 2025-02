La paulatina vuelta a la agenda de la princesa de Gales ha supuesto una de las mejores noticias para la esfera royal en el comienzo de 2025. Kate Middleton anunció hace algunas semanas que su cáncer estaba en remisión y poco a poco ha ido participando en más actos oficiales. Sin embargo, este regreso institucional ha estado marcado por una inesperada controversia que tiene que ver con el armario de la nuera del rey Carlos III.

A principios del mes de febrero algunos medios publicaron que el deseo de Kate Middleton era que el foco dejara de ser su ropa en cada una de sus apariciones públicas y que se hablara de cuestiones más importantes, como las causas con las que colabora. Por tanto, el Palacio de Kensington ya no iba a dar más información oficial sobre su vestuario. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que esto no iba a ser así y confirmaron que no había cambiado nada en la estrategia de comunicación a este respecto. De hecho, no es habitual que se ofrezcan los detalles de los looks de la princesa, salvo en ocasiones muy puntuales. Suelen ser los propios medios o los expertos en moda los que dan a conocer las marcas y otras cuestiones.

Kate Middleton en Londres. (Foto: Gtres)

A pesar de que en realidad no ha habido cambios oficiales en la política de comunicación de Kensington en relación con el vestuario de Kate Middleton, sí es cierto que la princesa de Gales ha optado en sus últimas apariciones por estilismos repetidos o de perfil más bajo.

La Reina Letizia usa la moda con un fin

Una forma de utilizar la moda en la que la Reina Letizia es toda una maestra. La esposa del Rey Felipe VI es perfectamente consciente de que su vestuario llama mucho la atención y de que se habla de él de manera constante, por encima incluso del contenido de los actos en los que participa. Por ese motivo, de un tiempo a esta parte doña Letizia ha sabido aprovechar este interés por su ropa para dar visibilidad a firmas nuevas.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia es una de las royals que menos gasta en ropa a lo largo del año comparada con otras reinas y princesas que invierten cantidades bastante importantes en prendas y accesorios. Es el caso de la princesa Charlene de Mónaco que, a pesar de que tiene una agenda más reducida que la de doña Letizia, gasta bastante más en moda.

La Reina Letizia con un vestido de una firma valenciana. (Foto: Gtres).

A pesar de que al principio la Reina Letizia siempre apostaba por las mismas marcas, de un tiempo a esta parte se ha producido un importante cambio en su armario. La esposa del monarca intenta lucir prendas de firmas poco conocidas, la mayoría de ellas capitaneadas por mujeres, con una filosofía sostenible y producción local. Una manera de dar visibilidad a la moda española y ayudar a estas nuevas marcas, para las que la Reina se convierte en la mejor embajadora. Sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía están siguiendo esta misma pauta.