Los príncipes de Gales no participarán en una de las citas más importantes para la industria del cine: la ceremonia de entrega de los premios BAFTA. A pesar de que el príncipe Guillermo es presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y de que suele acudir a muchas de sus citas, este año el heredero y su esposa, Kate Middleton, no estarán en la alfombra roja, ni tampoco en el interior de la gala. El motivo no es otro que las vacaciones de mitad de trimestre de sus hijos.

Los príncipes Jorge, Carlota y Luis empiezan un nuevo período de vacaciones el día 14 de febrero y para sus padres lo primero es estar con ellos. Aunque desde la casa real no han dado detalles concretos de los planes de la familia, es muy probable que aprovechen estos días para disfrutar de tiempo todos juntos en la residencia de los príncipes de Gales en Norfolk, Anmer Hall. La casa se ha convertido para ellos en un refugio, un lugar en el que alejarse del bullicio y conectar con la naturaleza.

Kate Middleton en Londres. (Foto: Gtres)

Una sonada ausencia

Cuando la princesa de Gales reveló que su cáncer estaba en remisión y participó en algunos compromisos oficiales, varios medios británicos publicaron que Kate Middleton estaría en la gala de entrega de los premios BAFTA, una de las citas más esperadas del año. De hecho, se esperaba que fuera precisamente allí donde hiciera su gran reaparición y que este acto supusiera su vuelta a la agenda por todo lo alto. Sin embargo, no ha sido así.

La esposa del príncipe Guillermo se ha dejado ver en varios actos desde que comenzara el año, pero desde el Palacio de Kensington siempre han insistido en que sería ella junto a su equipo médico la que determinaría los plazos de vuelta a la agenda, sin presiones. De la misma manera, algunas fuentes cercanas a Kate Middleton y a Guillermo han revelado que para la pareja la auténtica prioridad es su familia y que ponen a sus hijos por delante de todas las cosas.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A pesar de que ni Kate ni Guillermo estarán en la gala, el heredero sí que tiene previsto un acto oficial relacionado con los galardones.

Las prioridades de la pareja

Con este movimiento los príncipes han vuelto a dejar claro que, a pesar de su compromiso con la institución, ponen por delante a su familia. Esto no significa que si ocurriera algo urgente o de mayor importancia no estuvieran disponibles o al servicio del rey Carlos III, como siempre ha sido.

Kate Middleton en los BAFTA de 2023. (Foto: Gtres)

A pesar de que los príncipes tienen motivos de peso para ausentarse, lo cierto es que su plantón a los BAFTA ha llamado un poco la atención, sobre todo, después de que el año pasado el príncipe Guillermo dijera en la gala que a su esposa le habría encantado participar y revelase que habían visto juntos todas las películas nominadas. Esta vez la pareja ha considerado que estar con sus hijos es más importante que cumplir con este compromiso, aunque para algunos no es la mejor decisión. Sobre todo si se tiene en cuenta que Jorge, Carlota y Luis ya son lo suficientemente mayores como para entender el papel que desempeñan sus padres y las obligaciones que conlleva ser miembro de la familia real.