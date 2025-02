El príncipe Andrés lleva varios años completamente alejado de los compromisos oficiales y desvinculado de cualquier tipo de actividad institucional debido a las polémicas que le han rodeado en los últimos tiempos. A pesar de que después de su acuerdo con Virginia Giuffre el duque de York intentó retomar parte de su papel institucional o por lo menos tener algún tipo de visibilidad dentro de ‘La Firma’, la muerte de la Reina Isabel bloqueó cualquier clase de movimiento en este sentido. La monarca estaba dispuesta a buscar alternativas para que su hijo recuperara una parte de su rol, pero el rey Carlos III puso fin a las aspiraciones del príncipe.

Carlos nunca ha dejado de lado al duque de York a nivel personal, pero ha sido muy claro con la separación entre la institución y la familia. El rey no quiere que su reinado se vea lastrado por polémicas del pasado. De hecho, las tensiones entre ambos hermanos y sobre todo entre Andrés y el actual príncipe de Gales han sido bastante recurrentes por las reticencias del duque de York a abandonar el Royal Lodge e instalarse en una propiedad más acorde a su actual situación.

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

A pesar de que Andrés no ha logrado retomar su actividad oficial, ahora se presenta ante él un escenario interesante. Según ha trascendido, un acelerador de empresas holandés estaría interesado en poner en marcha de nuevo la iniciativa Pitch@Palace. Un proyecto en el que el duque de York estuvo trabajando sus últimos años como miembro de ‘La Firma’ y cuyo objetivo era conectar a emprendedores con inversores. Esta iniciativa estaba al margen de las actividades de la casa real, pero al duque de York se le permitía hacer uso del palacio de Buckingham para celebrar eventos relacionados con ella. Incluso las oficinas estaban en el edificio.

A raíz de la polémica que salpicó al duque de York, Pitch@Palace terminó su actividad en el año 2020. Sin embargo, ahora podría volver a la actividad. Así lo considera Startupbootcamp (SBC) que ve bastante potencial en la iniciativa, sobre todo por la agenda de contactos del duque de York.

El príncipe Andrés en un acto. (Foto: Gtres)

Tal como han publicado medios británicos, la compañía holandesa ya se ha puesto en contacto con el príncipe Andrés para que empiece a colaborar con ellos y aporte su agenda de contactos para poder darle una nueva oportunidad a este interesante proyecto. A cambio de su colaboración, el hermano del rey Carlos III recibiría una serie de comisiones. El diario The Times asegura que ya se ha celebrado una conferencia en Japón.

Por el momento desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado de manera oficial sobre este tema, por lo que no se tiene constancia de la opinión de la casa real en torno a este nuevo trabajo del príncipe Andrés. De hecho, el citado periódico se puso en contacto con la casa real después de que se supiera que la empresa holandesa había hablado primero con Buckingham para dar una nueva oportunidad a Pitch@Palace. La actitud de palacio ha sido clara sobre el tema: «Aunque no comentamos asuntos o presentaciones privadas, ningún agente del Palacio de Buckingham ha revisado ni aprobado los detalles de cualquier acuerdo financiero entre el duque o sus asesores y cualquiera tercera parte», declararon.

El príncipe Andrés, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No obstante, SBC sí que ha dicho que se está llevando a cabo una evaluación para reiniciar la antigua red global, con el foco en la región asiática, Oriente Medio, Japón y China. Antes de su renuncia, Andrés y su equipo habían puesto en marcha extensiones de Pitch@Palace en Bahrein, Dubái y otros países asiáticos.

Este nuevo trabajo supone un soplo de aire fresco para el príncipe Andrés, en un momento en el que su situación económica es muy complicada. El duque de York se ha aferrado al Royal Lodge a pesar de que no cuenta con ningún tipo de apoyo financiero para hacer frente a las reformas de la propiedad y a los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, ahora con esta oportunidad el hermano del rey podría contar con suficientes ingresos para mantener su estilo de vida y continuar en su casa.