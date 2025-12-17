El plan navideño de la reina Silvia de Suecia que añorará la Reina Sofía

La reina Silvia de Suecia ha vuelto a disfrutar de uno de sus planes preferidos previos a las fiestas navideñas. La esposa del rey Carlos Gustavo ha reunido a todos sus nietos para decorar los árboles que se colocan estos días en el palacio. Desde la década de los sesenta, los estudiantes de una de las universidades de Suecia llevan a la residencia de los reyes los abetos para que la familia real disfrute de ellos en estos días tan especiales. La reina cuenta siempre con la ayuda de sus nietos, que han ido aumentando con el paso de los años.

Este mes de diciembre, la última en sumarse a la preciosa estampa familiar ha sido la princesa Inés, hija menor de los príncipes Carlos Felipe y Sofía. Hemos podido ver a la pequeña en brazos de su prima, la princesa Estelle, que se ha encargado de vigilarla en todo momento y que la ha ayudado a colocar algunos adornos en el árbol.

Los nietos de la reina Silvia decorando el árbol. (Foto: Gtres)

Para la reina Silvia, decorar el abeto antes de Navidad con sus nietos es uno de los momentos más importantes del año. La madre de la princesa Victoria de Suecia disfruta mucho de este día, en el que se mezcla la parte familiar con la oficial, ya que la casa real comparte los detalles de la jornada y algunas imágenes a través de los diferentes canales institucionales. Un día muy especial que todos los nietos de los reyes esperan con gran ilusión y que marca el inicio de la temporada navideña y de las fiestas. Sin duda, la época más emotiva del año.

A la reina le encanta pasar tiempo con sus nietos y ejercer de abuela, algo que comparte con otras royals de su generación, como es el caso del rey Carlos III de Inglaterra, de Beatriz de los Países Bajos o de la Reina Sofía. En estos momentos solamente Carlos y la reina de Suecia tienen nietos menores, mientras que los de las demás ya son adultos. No obstante, en el pasado aprovechaban para hacer planes con ellos.

La Reina Sofía con sus nietos en 2012. (Foto: Gtres)

El plan que encantaría a la Reina Sofía

Las imágenes de la reina Silvia rodeada de sus nietos decorando el árbol de Navidad nos ha hecho pensar en lo mucho que le habría gustado disfrutar de una actividad similar a la Reina Sofía. Aunque los nietos de la madre de Felipe VI ya son todos mayores, no se tiene constancia de que haya podido hacer un plan de este tipo con todos juntos, es más, no hay imágenes que lo confirmen.

La Reina Sofía con sus nietos en Mallorca. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía sí que ha tenido la oportunidad de salir con los hijos de la infanta Cristina y con los de la infanta Elena, sobre todo en Mallorca, donde les acompañaba a clases de vela. Hay fotografías de alguna actividad navideña en la que también participaron Leonor y Sofía, pero nada parecido a esto. De hecho, una de las cosas a las que hace mención Juan Carlos I en sus memorias es precisamente a que ni él ni su esposa pudieron disfrutar de tiempo a solas con las hijas de Felipe VI como sí que hicieron con sus otros nietos.