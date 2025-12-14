La infanta Elena muestra su lado más solidario colaborando en el mercadillo benéfico de Mapfre

El hotel Wellington de Madrid ha sido el lugar que ha acogido la nueva edición del mercadillo solidario organizado por la Fundación Mapfre. Un evento solidario que ha tenido lugar este domingo, 14 de diciembre —que ha comenzado a las 11 de la mañana y finalizará a las 9 de la noche—, y que tenía entre sus voluntarios a la infanta Elena. Una presencia, la de la hermana del Rey Felipe VI, que pone en valor su compromiso con las causas sociales y lo concienciada que está por conseguir beneficios económicos para los más desfavorecidos. Su participación no es de extrañar, ya que no es la primera ocasión que la madre de Victoria Federica y Froilán apoya estas iniciativas.

Sin ir más lejos, el pasado 30 de noviembre, visitó el evento que la Fundación Aladina organizó en el hotel Eurobuilding de Madrid. Antes de estas dos citas mencionadas, tampoco se perdió su visita anual al Rastrillo Nuevo Futuro, instalado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el fin de semana del 13 al 16 de noviembre. Una cita ineludible en el calendario que fue impulsada por su tía, la infanta Pilar, y de la cual ha tomado el relevo su prima, Simoneta Gómez-Acebo.

La infanta Elena en el mercadillo de la Fundación MAPFRE. (Foto: Gtres)

Este año es un año especial para la fundación Mapfre, pues su actividad cumple 50 años. Es por eso que el evento benéfico adquiere una relevancia mayor y todo lo que generen irá destinado a la asociación Guerreros Púrpura, que está especialmente focalizada en mejorar la calidad de vida de menores con enfermedades neurológicas y metabólicas.

Tal y como ellos reflejan en redes sociales, toda la comunidad ha trabajado para que los asistentes —que pueden entrar con acceso libre— «pasen una jornada única para compartir, colaborar y ayudar a quienes más lo necesitan». En el salón donde se han instalado los puestos, todos aquellos que se acerquen podrán encontrar 11 entidades sociales que ofrecen su cartera de productos únicos, la posibilidad de participar en una rifa, actuaciones en directo y paradas temáticas con dulces, calcetines o packs de productos gourmet, entre otras muchas cosas.

El estilismo de la infanta Elena

Para esta ocasión, la protagonista de estas líneas no ha dudado en ataviarse con la «ropa de faena» que ha creado Mapfre para este mercadillo. Completamente conjuntada, doña Elena ha elegido unos vaqueros grises y ha lucido, sobre un cuello cisne rojo, la camiseta de la fundación serigrafiada con motivos rojos sobre fondo blanco, muy corporativa.

Siguiendo la misma línea y como calzado, ha optado por unas zapatillas blancas con cordones rojos. Una elección muy acertada para aguantar de pie durante toda la jornada. A pesar de que era en el interior del hotel situado en el número 8 de la emblemática calle Velázquez, para luchar contra las bajas temperaturas de la capital, ha cubierto su busto con un chaleco acolchado de color crema. Sin dejar a un lado su personalidad coqueta y su gusto por la moda y los detalles, ha puesto el broche de oro a su look con un collar con dos vueltas de cuentas rojas y unos pendientes de color plata con algunas piedras transparentes y brillantes.