Bolso de Prada, sombrero y espíritu solidario: así ha sido la aparición de la última infanta Elena

La Fundación Aladina ha organizado este fin de semana su mercadillo navideño y solidario de carácter anual en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, situado en la calle del Padre Damián 23, en el distrito de Chamartín. Se trata de una iniciativa con la que esta organización sin ánimo de lucro no busca más que recaudar fondos que posteriormente se destinarán a fomentar la investigación contra el cáncer infantil y a construir Casa Aladina, un espacio fuera del hospital para que los niños con cáncer y sus familias puedan jugar, hacer terapia y recuperar fuerzas.

Una cita que no quiso perderse la infanta Elena y que deja en evidencia su fuerte compromiso con las causas sociales. El día elegido por la primogénita del Rey emérito para este plan fue este domingo, 30 de noviembre. En el enclave mencionado, fue recibida por el máximo responsable de la organización, Paco Arango, un filántropo y cineasta natural de México con el que mantiene amistad desde hace ya muchos años.

La infanta Elena y Paco Arango en el mercadillo solidario. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Arango hizo de perfecto anfitrión y estuvo, en todo momento, pendiente y acompañando a su amiga. A lo largo del recorrido por los diferentes puestos del rastrillo, doña Elena ha compartido confidencias y charlas con los trabajadores y los emprendedores que han expuesto sus marcas. Tal y como recogen las imágenes, la protagonista de nuestra noticia mostró especial interés por una firma de calcetines con diferentes estampados y colores.

La infanta Elena en el mercadillo solidario. (Foto: Gtres)

Además de tiendas improvisadas, bajo el mismo techo, los asistentes también pudieron disfrutar de música en directo y talleres de todo tipo para adultos y para niños, para los que también había destinada una zona especial con diferentes juegos y piscina de bolas. Los hay que incluso fueron sorprendidos por la vista de Papá Noel.

El look cómodo de la infanta Elena

Para este plan de ocio, al que ha acudido en solitario, la infanta Elena ha llevado un estilismo cómodo y muy en la línea con lo que ya nos tiene acostumbrados. Se ha decantado por unos jeans oscuros de corte recto, un jersey de cuello cisne en color ceniza, una blusa de flores en tonos verdes, una blazer blanca y unas zapatillas grises de la marca deportiva Adidas.

La infanta Elena abandonando el hotel NH Madrid Eurobuilding. (Foto: Gtres)

Como complementos, ha seleccionado una pashmina de tonalidad tierra con rayas doradas, un collar de arandelas carey y un sombrero gris con una cinta trenzada al tono alrededor, un accesorio que se ha convertido ya en su seña de identidad y al que recurre en muchas ocasiones, tanto de invierno como de verano. Para hacer frente a las bajas temperaturas que azotan la capital, ha elegido una gabardina caqui de botonadura doble, grandes solapas, cinturón a juego, capucha y largo medio. El toque final lo ha dado con un bolso de la firma parisina Prada en el que guardó sus pertenencias. Un modelo vintage confeccionado en piel negra y crema del que ha colgado un divertido charm en forma de árbol con la copa en color fucsia.