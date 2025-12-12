El rey Carlos III anuncia que "reducirá" su tratamiento contra el cáncer el próximo año

El rey Carlos III anunció en febrero de 2024 que estaba luchando contra el cáncer. De un momento a otro, la estabilidad de la familia real británica se rompió en pedazos porque a Kate Middleton le diagnosticaron la misma enfermedad. Por desgracia, la Corona conoce de cerca los efectos secundarios de este problema universal, así que Su Majestad ha querido mandar un «mensaje personal» que pretende concienciar a su querido pueblo y que está teniendo repercusión en todos los países.

A sus 77 años, Carlos III ha conseguido asentarse en el trono de Inglaterra, una tarea bastante complicada porque su madre dejó el listón muy alto. Gracias a su esfuerzo, dedicación y compromiso, el soberano se ha ganado el respeto de Reino Unido y sus actos tienen repercusión internacional, sobre todo desde que habló abiertamente del cáncer contra el que se ha enfrentado.

Por todo lo anterior, a nadie le ha sorprendido que Carlos III haya participado en la campaña Stand Up To Cancer. Tal y como ha adelantado la Casa Real antes de la publicación del vídeo, Su Majestad ha intentado concienciar a la gente de lo importante que es detectar la enfermedad a tiempo. El diagnóstico precoz es fundamental para salvar vidas.

El compromiso de Carlos III

El rey de Inglaterra ha participado en numerosas causas sociales, gesto que ha sido muy bien recibido por el pueblo británico. Sin embargo, hay una que le ha tocado de cerca: la lucha contra el cáncer. A pesar de que ha estado enfermo, ha intentado, en la medida de lo posible, estar pendiente de sus compromisos y atender su agenda institucional. Sabe muy bien lo que es convivir con este problema, por eso había tanta expectación por escuchar sus palabras.

«El Rey ha grabado un mensaje personal que se emitirá hoy (viernes, 12 de diciembre) como parte de Stand Up To Cancer 2025, una campaña conjunta de Cancer Research UK y Channel 4. Lanzada el 5 de diciembre, esta iniciativa de una semana tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz, recaudar fondos para la investigación del cáncer y apoyar a todas las personas afectadas por esta enfermedad», han informado desde Casa Real antes de la publicación del material.

«El mensaje de Su Majestad formará parte de la programación estrella de Channel 4 y se emitirá a las 20:00 horas, poco antes de una retransmisión en directo desde una clínica oncológica del Hospital Addenbrooke, en Cambridge, presentada por Davina McCall», han explicado.

Así se encuentra el rey Carlos

Carlos III continúa en tratamiento. Aunque ha mantenido parte de su actividad institucional, la evolución de su estado de salud le ha obligado a limitar desplazamientos, actos multitudinarios y agendas prolongadas. Esta reducción ha sido especialmente visible en los últimos meses, cuando se han extremado las precauciones recomendadas por su equipo médico. «Hoy puedo compartir con vosotros la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención eficaz y el cumplimiento de las ‘instrucciones del médico’, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer se podrá reducir en Año Nuevo», ha desvelado. «El diagnóstico precoz, sencillamente, salva vidas. He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos de todo el país. También sé la diferencia que ha supuesto en mi propio caso, permitiéndome seguir llevando una vida plena y activa, incluso mientras me sometía al tratamiento», ha añadido.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La situación del monarca ha impulsado de forma notable el protagonismo del príncipe Guillermo, que se ha convertido en el principal apoyo institucional de la Corona. Su presencia en actos públicos, reuniones oficiales y compromisos internacionales se ha intensificado, consolidándose como figura esencial en la representación de la Casa Real británica. Este refuerzo ha permitido garantizar la estabilidad de la institución mientras Su Majestad continúa centrado en su recuperación.

La implicación del soberano en la campaña Stand Up To Cancer refleja su deseo de utilizar su posición para visibilizar la enfermedad y la importancia del diagnóstico precoz. Su participación pública, pese a las limitaciones que atraviesa, ha sido interpretada como un mensaje de fortaleza y cercanía hacia quienes están viviendo una situación similar. Con este gesto, el rey quiere demostrar que, a pesar de la distancia, es una persona normal y está expuesta a cualquier problema, por eso lucha por solucionar las grandes causas que afectan a la sociedad.