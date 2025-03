A la espera de ver qué sucede con la situación judicial de Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, el joven ha decidido tomarse unos días de descanso y hacer una escapada lejos del país. Tal como han confirmado medios nórdicos, Marius se ha trasladado hasta Dinamarca, en concreto, a Copenhague, donde ha sido visto de fiesta. Una actitud que no es muy apropiada si se tiene en cuenta los cargos que se han presentado contra él y la delicada situación en la que se encuentra.

Según ha publicado una revista nórdica, Marius Borg estuvo alojado en un exclusivo hotel de la capital danesa, ubicado muy cerca de una de las discotecas de moda de la ciudad. No han trascendido muchos detalles de su estancia, ni tampoco los motivos por los que Marius visitó Dinamarca, aunque es probable que aprovechara el viaje para acudir a esta discoteca y disfrutar de una noche de fiesta.

El príncipe Haakon y Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Lo que sí se sabe es que el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega fue captado por los fotógrafos dando un paseo por las calles de Copenhague. A pesar de que el joven intentó pasar desapercibido, los reporteros siguieron sus pasos y las imágenes han acabado en la portada de una revista.

Lo que más ha llamado la atención de este viaje no ha sido el destino en sí, sino que Marius Borg ha teñido su característico cabello rubio y se ha pasado al negro. Una decisión que se debe, probablemente, a su deseo de no ser reconocido y poder seguir haciendo su vida sin llamar la atención. Sin embargo, a los fotógrafos no les ha pasado desapercibido ni siquiera con el pelo oscuro.

Marius Borg, con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

La situación de Marius Borg

No es un buen momento para el joven ni para su familia. Los últimos meses han estado marcados por una sucesión de polémicas que no han hecho más que complicar la posición de Marius. Desde su primera detención en el mes de agosto hasta ahora, los cargos contra él han ido in crescendo.

A medida que han ido avanzando las investigaciones han ido saliendo a la luz más detalles que han hecho que su caso sea cada vez más complejo, de hecho, incluso el hijo de Mette-Marit hizo recientemente un cambio de abogado.

Marius Borg con el príncipe Magnus. (Foto: Gtres)

Por ahora no se ha confirmado cuándo se celebrará el juicio, aunque se espera que tenga lugar de cara al verano. No se descarta que Marius pueda acabar cumpliendo condena en prisión.

La polémica que le rodea ha afectado mucho a la familia real, cuya imagen no está en el mejor momento. Marius no forma parte de la institución, pero sí que tiene una vinculación estrecha con los miembros de la monarquía. De hecho, no hay que perder de vista que es el hermano de la princesa Ingrid, que está llamada a ocupar el trono en el futuro.

Pero, sobre todo, ha supuesto un duro golpe para la princesa, ya que el estado de salud de Mette-Marit es delicado. Hace unos días tuvo que cancelar su presencia en un acto debido a los dolores derivados de la fibrosis pulmonar que padece desde hace años.